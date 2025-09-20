Η Χαμάς έβγαλε σε αφίσα τους 48 εναπομείναντες ομήρους: «Αποχαιρετήστε τους»

Μία αφίσα με τις φωτογραφίες των 48 ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, έβγαλε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, την οποία συνοδεύει κείμενο, το οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Αποχαιρετήστε τους».

Η Χαμάς τους ονομάζει όλους ως Ρον Αράντ, τον Ισραηλινό αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοείται από το 1988.

Στο κείμενό της αναφέρει: «Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της συνθηκολόγησηςτου (Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ) Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».

Ισραηλινοί όμηροι | Χαμάς

Το κείμενο φαίνεται να κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, ενώ παράλληλα κατηγορεί τον Ζαμίρ ότι εκτελεί την εντολή κατάληψης της πόλης της Γάζας παρά την αναφερόμενη αντίθεσή του στο σχέδιο.

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει φόβους ότι οι αγαπημένοι τους θα μοιραστούν την τύχη του Αράντ χωρίς συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Η Χαμάς κρατά 48 ομήρους εκ των οποίων 47 από τους 251 που απήχθησαν από τρομοκράτες στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι σοροί τουλάχιστον 26 επιβεβαιωμένων από τις IDF νεκρών. Είκοσι πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί και υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ευημερία άλλων δύο, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Μεταξύ των σορών που κρατούνται από τη Χαμάς είναι ένας στρατιώτης του Ισραηλινού Στρατού που σκοτώθηκε στη Γάζα το 2014.

Η Χαμάς απελευθέρωσε 30 ομήρους — 20 Ισραηλινούς πολίτες, πέντε στρατιώτες και πέντε Ταϊλανδούς υπηκόους — και τις σορούς οκτώ δολοφονημένων Ισραηλινών αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2024, και έναν επιπλέον όμηρο, έναν διπλό Αμερικανό-Ισραηλινό πολίτη, τον Μάιο του 2024 ως «χειρονομία» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τρομοκρατική ομάδα απελευθέρωσε 105 πολίτες κατά τη διάρκεια μιας εβδομαδιαίας εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου 2023, και τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν πριν από αυτήν τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθέρωσε περίπου 2.000 φυλακισμένους Παλαιστίνιους τρομοκράτες, κρατούμενους ασφαλείας και υπόπτους τρομοκρατίας στη Γάζα που κρατούνταν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς | AP Photos

Οκτώ όμηροι διασώθηκαν ζωντανοί από στρατιώτες και ανακτήθηκαν επίσης οι σοροί 51 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων τριών που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους απαγωγείς τους, καθώς και η σορός ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

Ισραήλ: Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σφοδρά την πόλης της Γάζας, όπως ανέφεραν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα παλαιστινιακά δημοσιεύματα.

Οι ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στην πόλη της Γάζας, αναφέρουν υγειονομικοί αξιωματούχοι, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του εκεί και προτρέπει τους Παλαιστίνιους να φύγουν.

Ο Δρ. Ράμι Μάνα, διευθύνων σύμβουλος του Νοσοκομείου Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν μερικές από τις σορούς, λέει ότι μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνονται έξι άτομα από την ίδια οικογένεια μετά από βομβαρδισμό που έπληξε το σπίτι τους νωρίς σήμερα το πρωί. Ήταν συγγενείς του διευθυντή του νοσοκομείου, Δρ. Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια, όπως είπε.

Μαζική έξοδος Παλαιστινίων από την πόλη της Γάζας | AP Photo/Abdel Kareem Hana

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι πέντε ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια άλλη επιδρομή κοντά στην πλατεία Shawa.

Την Παρασκευή, ο Ισραηλινός Στρατός δήλωσε ότι είχε επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας και βομβάρδισε «υποδομές της Χαμάς».

Περίπου 250.000 - 500.000 από τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης την έχουν ήδη εγκαταλείψει, αλλά ορισμένοι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που έχουν τραυματιστεί από την προέλαση δήλωσαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.

Διαβάστε ακόμα: Ανατριχιαστικό μήνυμα της Χαμάς: «Ξεχάστε τους ομήρους, η Γάζα θα γίνει ο τάφος σας»

Το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Γάζας έχει ήδη αδειάσει από αμάχους και έχει μετατραπεί σε ερείπια. Εάν τα ισραηλινά στρατεύματα καταλάβουν την πόλη της Γάζας, ολόκληρος ο πληθυσμός των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της κατεστραμμένης περιοχής θα περιοριστεί σε έναν μικρό θύλακα στο νότο. Προς το παρόν, όλα αυτά τα σημεία ελέγχου μέσω των οποίων μπορούν να εισέλθουν αγαθά και άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται στο νότο, με το σημείο ελέγχου Ζικίμ που εξυπηρετούσε τον βορρά να είναι κλειστό από την περασμένη εβδομάδα.

