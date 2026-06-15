Τα καίρια ερωτήματα που δεν απαντώνται από τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν - Κορωνίδα τα απόντα πυρηνικά

Η ανακοίνωση περί συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε ανακούφιση στους συμμάχους - πλην του Ισραήλ, που ήταν δεδομένο πως δεν επιθυμούσε να συναφθεί - αλλά και τις αγορές, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα το πλήρες περιεχόμενό της παραμένει ασαφές. Αν κρίνει κανείς από το πώς έχουν κινηθεί οι συνομιλίες μέχρι και τώρα, όμως, είναι και αυτό μία φυσική συνέχεια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή (19/06), αλλά η προϊστορία αυτού του πολέμου έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας ήρθε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διοργάνωνε στον Λευκό Οίκο μία εκδήλωση αγώνων πάλης. Ορισμένοι το ερμηνεύουν ως επίδειξη δύναμης, άλλοι πάλι επιμένουν πως οι έως τώρα αμερικανικές επιδόσεις στην περιοχή του Κόλπου απέχουν από την ακρίβεια των χτυπημάτων των παλαιστών.

Η συμφωνία και τα βασανιστικά ερωτήματα για τον Τραμπ

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του CNN, το προσχέδιο συμπεριλαμβάνει μία κατάπαυση πυρός για 60 μέρες, την απελευθέρωση των Στενών του Ορμούζ - που αποδείχθηκαν το πιο ισχυρό όπλο της Τεχεράνης, έναντι του αμερικανικού θηρίου - αλλά και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Το ανακοινωθέν πλαίσιο απέχει, σημαντικά, από τις επιδιώξεις του Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς επεσήμανε στο Fox News πως υπάρχει διαβεβαίωση ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει ή αγοράσει τέτοια όπλα.

Και παρά την επίτευξη της πολυπόθητης συμφωνίας, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με τρία βασανιστικά ερωτήματα. Αυτά αφορούν την μελλοντική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, τη θέση του εν λόγω πολέμου στην Ιστορία αλλά και πώς επηρεάζεται η θητεία του από τις αποφάσεις που έλαβε τους τελευταίους μήνες.

Αναλυτικά:

Σηματοδοτεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μία επαναφορά στο προ-πολέμου status quo, από τη στιγμή που μένει και αναπάντητο το ζήτημα των πυρηνικών; Είναι ο Τραμπ κοντά στην υπογραφή κάποιος καλύτερης συμφωνίας από εκείνη που είχε επιτύχει ο Μπαράκ Ομπάμα και την οποία «ξέσκισε» ο ίδιος ο μεγιστάνας στην πρώτη του θητεία; Και κυρίως, άξιζε ο πόλεμος, ο οποίος στερούνταν διεθνούς στήριξης και προκάλεσε παγκόσμιους οικονομικούς τριγμούς, το κόστος του;

Πλην των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων, υπάρχουν και μακροπρόθεσμα διακυβεύματα, όπως το καθεστώς κάτω από το οποίο θα λειτουργεί το Ορμούζ στο μέλλον, αφού οι Ιρανοί φαίνονται αποφασισμένοι σχετικά με τα τέλη διέλευσης.

Η αδυναμία ΗΠΑ και Ισραήλ να εξοντώσουν το θεοκρατικό καθεστώς - μετά και τη δολοφονία του τέως Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και αξιωματούχων σε θέσεις «κλειδιά» - ενέχει, επίσης, έναν σημαντικό κίνδυνο στις μελλοντικές σχέσεις που θα έχουν οι πλευρές.

Στο εσωτερικό του Ιράν, αφού η κατάσταση ηρεμήσει, η προσοχή όλων θα στραφεί και πάλι στους κυβερνώντες, οι οποίοι είναι σημαντικά αποδυναμωμένοι αλλά σταθερά επικίνδυνοι.

Γενικότερα, οι συνέπειες του πολέμου θα δείξουν εάν η προσπάθεια του Τραμπ να επιβάλει στρατιωτική ισχύ ήταν αποτελεσματική ή εάν οδήγησε σε μια ακόμη ταπείνωση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, η οποία θα τροφοδοτήσει τις αντιλήψεις, ειδικά στην Κίνα, ότι η αμερικανική ισχύς βρίσκεται σε παρακμή.

Οι πρώτες επιπτώσεις της συμφωνίας, πάντως, είναι ορατές στη σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μετά τις εξελίξεις, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον στενό του σύμμαχο πως το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο, ενώ ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας τόνισε πως η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική για τους Ισραηλινούς. Σημειώνεται πως το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου το τέλος των επιθέσεων σε λιβανέζικο έδαφος.