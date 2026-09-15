Η Ιαπωνία απαντά στο δημογραφικό με 10 εκατομμύρια AI robots

Η Ιαπωνία βιώνει έναν δημογραφικό «εφιάλτη», παραμένοντας μία από τις πλέον γηρασμένες κοινωνίες του κόσμου. Σχεδόν τρεις στους δέκα κατοίκους της, ή 36,2 εκατ. άνθρωποι, είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Την ίδια στιγμή μάλιστα ο πληθυσμός της χώρας βαίνει μειούμενος σταθερά, με το 2025 να ανέρχεται σε 123,05 εκατ., έχοντας χάσει 3,1 εκατ. κατοίκους ή το 2,5% μέσα στην τελευταία πενταετία.

Τα δύο παραπάνω είναι μάλλον ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για την προώθηση της αυτοματοποίησης και την ενσωμάτωση της ρομποτικής τόσο στην βιομηχανική παραγωγή όσο και ευρύτερα στο εργασιακό τοπίο. Στρατηγική που έχει πλέον ενσωματωθεί και στην κυβερνητική ρητορική ως το κλειδί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

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