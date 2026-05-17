«Η ηρεμία πριν την καταιγίδα»: Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με AI φωτογραφία πολεμικών πλοίων

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για το αν θα προχωρήσει σε νέες στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, καθώς οι διπλωματικές συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει «πολύ δύσκολες στιγμές» αν δεν υπάρξει σύντομα συμφωνία ειρήνης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στο γαλλικό δίκτυο BFMTV: «Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία».
Παράλληλα, ο Τραμπ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα μέσω του Truth Social, ανεβάζοντας μια AI φωτογραφία που τον δείχνει να περιβάλλεται από πολεμικά πλοία εν μέσω θαλασσοταραχής, με τη λεζάντα: «Ήταν ήρεμα πριν την καταιγίδα».
