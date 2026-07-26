Η κακοκαιρία σαρώνει την Κίνα: Δέκα νεκροί και συναγερμός για τον τυφώνα Νουλ

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα από ξαφνική πλημμύρα σε τουριστική περιοχή στη βορειοδυτική Κίνα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ορμητικός χείμαρρος που προκλήθηκε από σύντομης διάρκειας, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σε τουριστική περιοχή της κομητείας Ουεϊγιουάν, στην επαρχία Γκανσού παγίδευσε πολλούς κατασκηνωτές» , μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών με την έλευση του τυφώνα Νουλ.

Παρότι η επαρχία Γκανσού βρίσκεται μακριά από την πορεία του Νουλ, ορισμένες περιοχές της δέχθηκαν σήμερα ισχυρές βροχοπτώσεις αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την επαρχία.