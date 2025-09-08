Η κίνηση Πούτιν που τα λέει όλα: Αποσύρεται από ευρωπαϊκή σύμβαση για τα βασανιστήρια

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέβαλε νομοσχέδιο στο ρωσικό κοινοβούλιο για την απόσυρση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε την είδηση αυτή επικαλούμενο βάση δεδομένων του κοινοβουλίου. Η είδηση μετά βίας εκπλήσσει, δεδομένης της χρόνιας εργαλειοποίησης των βασανιστηρίων από το ρωσικό καθεστώς, ως όργανο πολιτικού «δαμάσματος».

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες ομάδες έχουν καταγράψει εκτενώς τις αναγκαστικές εξαφανίσεις και τα βασανιστήρια από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Η Ρωσία του Πούτιν: Πολιτικό δόγμα τα βασανιστήρια

Έχει επίσης καταγράψει πώς η Ρωσία έχει μεταφέρει παράνομα κρατούμενους σε εγκαταστάσεις εντός της χώρας, όπου υπόκεινται σε βασανιστήρια.

Τον Μάρτιο, μια έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση βασανιστηρίων και οι βίαιες εξαφανίσεις από τις ρωσικές αρχές συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το χαρακτήρισαν «μέρος μιας εκτεταμένης και συστηματικής επίθεσης κατά του άμαχου πληθυσμού και σύμφωνο με μια συντονισμένη κρατική πολιτική».

Πηγές: ΑΜΠΕ / hrw.org