Η «κίτρινη γραμμή» υποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει το τέλος του πολέμου

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στη Γάζα, ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ είπε στον κόσμο ότι Χαμάς και Ισραήλ συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή», δήλωσε με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social.

Η συμφωνημένη «κίτρινη γραμμή» αναφέρεται σε έναν χάρτη που κοινοποίησε ο Τραμπ στις 4 Οκτωβρίου, ο οποίος δείχνει μια αρχική ζώνη αποχώρησης των Ισραηλινών, σημειωμένη με κίτρινο χρώμα.

After negotiations, Israel has agreed to the initial withdrawal line, which we have shown to, and shared with, Hamas. When Hamas confirms, the Ceasefire will be IMMEDIATELY effective, the Hostages and Prisoner Exchange will begin, and we will create the conditions for the next… pic.twitter.com/0VfaMSOqQ1 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2025

Γάζα: Επιβεβαιώνει «μόνιμο τέλος» της γενοκτονίας η Χαμάς

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, επιβεβαίωσε πως «Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά».

Πρόσθεσε ότι 250 Παλαιστίνιοι που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου.

Πότε θα τραβηχτεί η «κίτρινη γραμμή»

Μέχρι την Κυριακή ή τη Δευτέρα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 ζωντανούς αιχμαλώτους, μαζί με τις σορούς περίπου 25 άλλων, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. Οι τελικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα - Νομίζω θα υπάρξει διαρκής ειρήνη»

Το Ισραήλ ελέγχει επί του παρόντος περισσότερο από το 80% της έκτασης των 365 τετραγωνικών χιλιομέτρων της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν εντολές αναγκαστικής εκκένωσης ή έχουν χαρακτηριστεί από το Ισραήλ ως στρατιωτικές ζώνες.

Μόλις υπογραφεί η συμφωνία, αναμένεται να τερματιστούν αμέσως οι μάχες και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη γραμμή που σημειώνεται με κίτρινο χρώμα.

Ο τελικός χάρτης δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί μετά τις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, αλλά με βάση τον χάρτη της 4ης Οκτωβρίου, η περιοχή εντός της κίτρινης γραμμής αντιπροσωπεύει περίπου 155 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αφήνοντας περίπου 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή το 58% της Γάζας, υπό ισραηλινό έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν σε αρκετές προηγουμένως πυκνοκατοικημένες παλαιστινιακές συνοικίες, όπως οι:

Μπέιτ Λαχίγια

Μπέιτ Χανούν

Τμήματα των περιοχών Shujayea, Tuffah και Zeitoun της πόλης της Γάζας

Περισσότερο από το μισό του κυβερνείου Χαν Γιουνίς

Σχεδόν σε όλη την επαρχία Ράφα

Επιπλέον, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ελέγχει όλα τα σημεία διέλευσης προς και από τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του σημείου διέλευσης της Ράφα με την Αίγυπτο.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια των δύο ετών πολέμου και επιθυμούν απεγνωσμένα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά η συνεχιζόμενη ισραηλινή παρουσία σε αυτές τις περιοχές καθιστά αυτό απίθανο στο εγγύς μέλλον.

«Και τώρα τι;» στη Γάζα

Σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων που ανακοίνωσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 29 Σεπτεμβρίου, το οποίο αναπτύχθηκε χωρίς καμία παλαιστινιακή συμβολή, το Ισραήλ πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του σε τρεις φάσεις.

Διαβάστε ακόμα: Ιταλία: Συνελήφθη 25χρονη που φέρεται να δολοφόνησε τα δίδυμα παιδιά της

Όπως φαίνεται σε έναν συνοδευτικό χάρτη, κάθε φάση σημειώνεται με διαφορετικό χρώμα:

Αρχική αποχώρηση (κίτρινη γραμμή): Στην πρώτη φάση, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς αιχμαλώτους, ζωντανούς και νεκρούς, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν στη γραμμή που έχει οριστεί με κίτρινο χρώμα στον χάρτη. Δεύτερη αποχώρηση (κόκκινη γραμμή): Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, θα κινητοποιηθεί μια Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) για να επιβλέπει την ασφάλεια και να υποστηρίζει την παλαιστινιακή αστυνόμευση, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα υποχωρήσουν περαιτέρω προς τη γραμμή που σημειώνεται με κόκκινο, μειώνοντας την άμεση παρουσία τους στη Γάζα. Τρίτη αποχώρηση (ζώνη ασφαλείας): Στην τελική φάση, οι ισραηλινές δυνάμεις πρόκειται να αποσυρθούν σε μια καθορισμένη «ζώνη ασφαλείας», αφήνοντας ένα περιορισμένο τμήμα της Γάζας υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, ενώ ένας διεθνής διοικητικός φορέας επιβλέπει τη διακυβέρνηση και μια μεταβατική περίοδο.

Ακόμα και μετά την τρίτη φάση αποχώρησης, οι Παλαιστίνιοι θα περιοριστούν σε μια περιοχή μικρότερη από ό,τι πριν από τον πόλεμο, συνεχίζοντας ένα μοτίβο ελέγχου του Ισραήλ στη Γάζα και τον λαό της.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου, τα ακριβή όρια της παλαιστινιακής επικράτειας, το χρονοδιάγραμμα και το εύρος των ισραηλινών αποχωρήσεων, τον ρόλο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τους Παλαιστίνιους τόσο στη Γάζα όσο και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγή: Al Jazeera