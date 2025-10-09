Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Νετανιάχου για την επικύρωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει την «μνημειώδη πρόοδο» στη Μέση Ανατολή και λέει ότι «η Γάζα θα αναδιαμορφωθεί».

Όπως μεταδίδει το BBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας σε υπουργικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όπως γνωρίζετε, χθες το βράδυ φτάσαμε σε μια σημαντική πρόοδο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ο κόσμος έλεγε ότι δεν θα γινόταν ποτέ.

Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και, πραγματικά, σε πολύ μεγαλύτερη βάση, δημιουργήσαμε ειρήνη, και νομίζω ότι θα είναι μια διαρκής ειρήνη.

Εξασφαλίσαμε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων, και θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, και η απελευθέρωσή τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης: «θα πάμε στην Αίγυπτο, όπου θα έχουμε μια επιπλέον υπογραφή».

Εξηγεί ότι η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, αλλά αυτή θα είναι μια «επίσημη υπογραφή».

Αναφορικά με το μέλλον της Γάζας, ο Τραμπ λέει ότι «θα ξαναφτιάχνεται σιγά σιγά».

«Νομίζω ότι θα δείτε μερικές τεράστιες χώρες να κάνουν ένα βήμα μπροστά, να διαθέσουν πολλά χρήματα και να φροντίσουν τα πράγματα», προσθέτει.