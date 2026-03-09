Η «κρυφή αυτοκρατορία» του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Η πηγή του πλούτου και τα ακίνητα εκατομμυρίων

O νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει, μέχρι στιγμής, αναλυθεί για την εκπαίδευση, την προϋπηρεσία αλλά και τους στενούς του δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ωστόσο μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε να ρίξουμε και μία ματιά στην περιουσιακή κατάσταση του δεύτερου μεγαλύτερου γιου του Αλί Χαμενεΐ, που αναλαμβάνει να ηγηθεί του καθεστώτος εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν το όνομά του δέσποζε δίπλα σε εκείνα άλλων υποψηφίων για τη διαδοχή του - ζωντανού τότε - πατέρα του, σημειώνεται πως «έχτισε μία διεθνή αυτοκρατορία ακινήτων».

Μεταξύ αυτών, είναι πολυτελείς βίλες στην γειτονιά των δισεκατομμυριούχων του βόρειου Λονδίνου, αλλά και σε Τεχεράνη, Ντουμπάι και Φρανκφούρτη.

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας ανήκουν σε σειρά εικονικών εταιρειών, που όμως συνδέονται με τον Χαμενεΐ, ανάγοντάς τον ως έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες στη Μέση Ανατολή.

Ο κληρικός είχε αναλάβει την πλήρη επίβλεψη της επενδυτικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, αλλά και τις πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες.

Όταν ήταν νεότερος, ο Χαμενεΐ απέφευγε να γράφει περιουσιακά στοιχεία στ΄όνομά του, αλλά είχε εμπλακεί άμεσα στις συμφωνίες, μερικές από τις οποίες χρονολογούνται μέχρι και το 2011.

Σύμφωνα με τις πηγές, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους φοβούμενες αντίποινα από το καθεστώς, η οικονομική του ισχύς εκτείνεται από τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο μέχρι σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και βρετανικά πολυτελή ακίνητα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων λιρών (120 εκατομμύρια ευρώ).



Το δίκτυο των εταιρειών, έχει βοηθήσει τον Χαμενεΐ να διοχετεύσει κεφάλαια - κατά ορισμένες εκτιμήσεις τρισεκατομμύρια δολάρια - στις δυτικές αγορές, παρά τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ το 2019.

Το 2014, αγόρασε ένα ακίνητο αξίας 33,7 εκατ. λιρών σε μία από τις πιο πλούσιες γειτονιές του Λονδίνου, αλλά και μία βίλα στο «Μπέβερλι Χιλς του Ντουμπάι», όπως και πολυτελή ξενοδοχεία από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Μαγιόρκα.

Τα κεφάλαια ήρθαν από τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και προήλθαν, κατά τις ίδιες πηγές, από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Σε κανέναν από τους τίτλους ιδιοκτησίας δεν εμφανίζεται το όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αλλά αυτό του Αλί Ανσάρι, κατά του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο ίδιος αρνείται κάθε «οικονομική ή προσωπική σχέση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ» και έχει κινήσει διαδικασίες για την άρση των κυρώσεων σε βάρος του.