Η λίστα Τραμπ με τα «φρόνιμα και άτακτα παιδιά» του ΝΑΤΟ: Ποιους θα τιμωρήσει για το φιάσκο του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναπτύξει κάτι σαν λίστα με «άτακτα και φρόνιμα» παιδιά, για τις χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνησή του αναζητά τρόπους να τιμωρήσει τους συμμάχους που αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν.

Η προσπάθεια περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνεισφορών των μελών στη συμμαχία και τους κατατάσσει σε επίπεδα, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ που γνωρίζει το σχέδιο, αναφέρει το Politico.

Είναι το τελευταίο σημάδι ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να υλοποιήσει τις απειλές του εναντίον συμμάχων που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του.

Τραμπ: Ποιες χώρες θα πάρουν «κάρβουνο»

Η κίνηση αποτελεί ένα ακόμη σημείο πίεσης στην παραπαίουσα συμμαχία, η οποία έχει πληγεί από τις επιθέσεις του Τραμπ, από την προσπάθειά του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία μέχρι την προειδοποίησή του για πλήρη αποχώρηση.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε την ιδέα τον Δεκέμβριο. «Οι πρότυπες συμμαχίες που θα αναλάβουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, όλο και περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα τύχουν της ιδιαίτερης εύνοιάς μας», είπε.

«Οι σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Η κυβέρνηση κρατάει μυστικές τυχόν λεπτομέρειες καθώς σχεδιάζει επιλογές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Και οι αξιωματούχοι έχουν δώσει ελάχιστες διευκρινίσεις σχετικά με το ποιες θα είναι οι χάρες ή οι συνέπειες.

Ποιες τιμωρίες επιφυλάσσει ο Τραμπ

«Δεν φαίνεται να έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες... όσον αφορά την τιμωρία κακών συμμάχων», δήλωσε ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Η μετακίνηση στρατευμάτων είναι μια επιλογή, αλλά τιμωρεί κυρίως τις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι;»

Ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφή την απογοήτευσή του για τους συμμάχους. «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα εκεί για τους λεγόμενους συμμάχους μας, οι χώρες που προστατεύουμε με χιλιάδες στρατιώτες δεν ήταν εκεί για εμάς καθ' όλη τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι, αναφερόμενη στο όνομα της επιχείρησης από το Πεντάγωνο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις σκέψεις του για αυτή την άδικη δυναμική και, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το θυμούνται».

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Λίγες άλλες εναλλακτικές υπάρχουν για τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων εκτός Ευρώπης, επομένως οποιοδήποτε πιθανό σχέδιο πιθανότατα θα περιλαμβάνει τη μετεγκατάστασή τους από τη μία χώρα στην άλλη. Ακόμα και τότε, μια μετατόπιση θα μπορούσε να αποδειχθεί δαπανηρή και χρονοβόρα.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες εμπίπτουν σε ποια κατηγορία ή αν ο Ρούτε γνωρίζει για την προσπάθεια. Ωστόσο, οι Ρουμάνοι και οι Πολωνοί θα μπορούσαν να καταλήξουν να είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους ωφελημένους, καθώς και οι δύο έχουν την εύνοια του προέδρου και θα καλωσόριζαν περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα.

Η πολωνική κυβέρνηση, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς φορείς του ΝΑΤΟ, ήδη πληρώνει σχεδόν όλα τα έξοδα για τη φιλοξενία των 10.000 αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν εκεί. Και η πρόσφατα επεκταθείσα αεροπορική βάση Mihail Kogălniceanu της Ρουμανίας - την οποία η χώρα επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν για τον αεροπορικό πόλεμο στο Ιράν - έχει χώρο για περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα.

Τα «άτακτα παιδιά»

Ενώ η Ισπανία και σύμμαχοί της, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, είτε απέρριψαν είτε ανέστειλαν τα αιτήματα των ΗΠΑ για βοήθεια, η Ρουμανία και αρκετά μικρότερα έθνη επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αεροπορικές τους βάσεις. Η Βουλγαρία υποστήριξε επίσης σιωπηλά την αμερικανική εφοδιαστική στη Μέση Ανατολή.

Η Ισπανία είχε ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα με την κυβέρνηση Τραμπ επειδή ανέτρεψε τον στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στη Χάγη πέρυσι.

Αξιωματούχοι, ωστόσο, έχουν επαινέσει χώρες της Βαλτικής, όπως η Λιθουανία, η Λετονία, η Εσθονία και η Πολωνία, για τη σταθερή τους κατάταξη στην κορυφή του μπλοκ στις στρατιωτικές δαπάνες.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ορθώς κατέστησε σαφές ότι αναμένει από τους συμμάχους και τους εταίρους του να αναλάβουν δράση και να βοηθήσουν στην ασφάλεια αυτής της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι στους συμμάχους του ΝΑΤΟ αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια μιας εικονικής συνάντησης των υπουργών Άμυνας.