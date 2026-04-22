ΗΠΑ: 10 ανεξήγητες εξαφανίσεις και «ψίθυροι» συνωμοσίας στην πυρηνική ενέργεια - Ξεκινά έρευνα το FBI

Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται από τους περισσότερους ειδικούς το «καύσιμο» του μέλλοντος. Εξαιρετικά αποδοτική, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της εκμετάλλευσής της.

Από την άλλη, το άκουσμα και μόνο του όρου ξυπνά εφιαλτικές εικόνες από απανθρακωμένους πληθυσμούς και πόλεις φαντάσματα, που χρειάστηκε να αδειάσουν εν μία νυκτί.

Παρά τα επιστημονικά δεδομένα, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας παραμένει αμφιλεγόμενη, μία δυναμική που προσφέρει το ιδανικό υπόστρωμα για να ριζώσουν θεωρίες συνωμοσίας.

Ψίθυροι για «πυρηνική» συνωμοσία

Βλέπουμε όμως τον τελευταίο καιρό μία παράξενη δυναμική να ξετυλίγεται. Το FBI, ο ομοσπονδιακός θεσμός της εγκληματολογικής έρευνας των ΗΠΑ, άνοιξε πρόσφατα τους «φακέλους» μίας σειράς από μυστηριώδεις εξαφανίσεις και θανάτους, με έναν κοινό παρονομαστή. Όλα τα «ονόματα», εργάζονταν στην πυρηνική ενέργεια και την αεροναυπηγική.

Αναζητά συγκεκριμένα για πιθανές συνδέσεις μεταξύ των περιπτώσεων, επιστημόνων και προσωπικού που εργάζονταν σε εργαστήρια πυρηνικής ή διαστημικής τεχνολογίας, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το FBI επιβεβαίωσε ότι «ηγείται της προσπάθειας αναζήτησης συνδέσεων με τους αγνοούμενους και νεκρούς επιστήμονες. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Πολέμου και με τους πολιτειακούς, πολιτειακούς και τοπικούς εταίρους μας στις αρχές επιβολής του νόμου για να βρούμε απαντήσεις».

Ωστόσο, όσοι έχουν επαφή με τις διάφορες έρευνες για τις διαφορετικές υποθέσεις έχουν δηλώσει ότι δεν βλέπουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Ο Πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με αυτό την περασμένη εβδομάδα.

«Μόλις έφυγα από μια συνάντηση για αυτό το θέμα, άρα αρκετά σοβαρά πράγματα», δήλωσε ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Ας ελπίσουμε ότι ήταν σύμπτωση... αλλά μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι και θα το εξετάσουμε».

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πρόσφατα κατακλυστεί από θεωρίες σχετικά με τις εξαφανίσεις και τους θανάτους, οι οποίες έλαβαν χώρα σε διάστημα τριών ετών και στις οποίες εμπλέκονται αρκετοί ερευνητές και άλλο προσωπικό με δεσμούς με το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA και το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος.

Έχουν κυκλοφορήσει εικασίες σχετικά με το εάν υπάρχει κάποιο είδος σχεδίου για την καταστροφή των πυρηνικών ή διαστημικών προγραμμάτων των ΗΠΑ, ακόμα και θεωρίες ότι τα παραπάνω πρόσωπα συνδέονταν με έρευνες που είχαν φτάσει κοντά σε μία εξαιρετικά αποδοτική και φθηνή πηγή ενέργειας.

Όσοι εμπλέκονται στις διάφορες υποθέσεις, ωστόσο, έχουν δηλώσει ότι αυτό που κρύβεται πίσω από αυτούς τους θανάτους και τις εξαφανίσεις δεν είναι μια πλοκή κατασκοπευτικού θρίλερ, αλλά κάτι πιο προσωπικό και τραγικό.

«Ανησυχητικό μοτίβο»

Ο απόστρατος Υποστράτηγος Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, εθεάθη τελευταία φορά στο σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού στα τέλη Φεβρουαρίου. Η σύζυγός του, Σούζαν ΜακΚάσλαντ Γουίλκερσον, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Facebook ότι «φαίνεται μάλλον απίθανο να τον απήγαγαν για να του αποσπάσουν πολύ παλιά μυστικά». Ο σύζυγός της αποστρατεύτηκε από την Πολεμική Αεροπορία πριν από περισσότερα από 12 χρόνια.

Η εξαφάνιση του McCasland έχει πυροδοτήσει σημαντικές διαδικτυακές εικασίες σχετικά με πιθανές διασυνδέσεις με απόρρητα στρατιωτικά προγράμματα και UFO, λόγω του προηγούμενου ρόλου του ως διοικητής του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Πολεμικής Αεροπορίας στην αεροπορική βάση Wright-Patterson.

Είναι ένας από τους τέσσερις νυν ή πρώην υπαλλήλους σε ευαίσθητες τοποθεσίες που έχουν εξαφανιστεί στο Νέο Μεξικό περίπου τον τελευταίο χρόνο.

Ο ρόλος του FBI έχει εξελιχθεί από την περασμένη εβδομάδα, όταν μια καλά πληροφορημένη κυβερνητική πηγή δήλωσε στο CBS News στις 16 Απριλίου ότι το FBI δεν διερευνούσε τις εξαφανίσεις και τους θανάτους ως μέρος ενός ύποπτου μοτίβου. Αντίθετα, το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο επιβλέπει το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA και το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, το διερευνούσε.

Ο εκπρόσωπος του FBI, Μπεν Γουίλιαμσον, περιέγραψε το ζήτημα την περασμένη εβδομάδα ως «εξελισσόμενη κατάσταση».

«Το FBI γνωρίζει και παρέχει κάθε βοήθεια που του ζητήθηκε», είπε. «Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν είμαστε εμείς οι επικεφαλής σε υποθέσεις σαν κι αυτή, εκτός εάν το ζητήσουν οι τοπικές αρχές».

Σε δήλωσή της στο CBS News, εκπρόσωπος της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο οργανισμός δίνει προσοχή στους φόβους ότι οι υποθέσεις μπορεί να συνδέονται.

Νυν και πρώην αξιωματούχοι του Υπουργείου Ενέργειας παραδέχτηκαν ότι το μοτίβο είναι «ανησυχητικό» και ότι το προσωπικό του τμήματος και οι συνεργάτες του στα Εθνικά Εργαστήρια πράγματι κινδυνεύουν να γίνουν στόχοι ξένης κατασκοπείας.

Ωστόσο, ένας πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχει δει καμία απόδειξη σύνδεσης σε αυτές τις υποθέσεις.

«Οι άνθρωποι απλώς πεθαίνουν. Εγκεφαλικά επεισόδια, ακρωτηριασμένες ασθένειες, αυτοκτονίες, ληστείες, συμβαίνουν», είπε ο πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Ενέργειας.

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις απασχολούν συνολικά περισσότερους από 20.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σε διοικητικούς και υποστηρικτικούς ρόλους και δεν έχουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες.

«Αν επισυνάψετε τη φράση ''εγκατάσταση πυρηνικών όπλων'' και κάποιον αμφιλεγόμενο τίτλο εργασίας, θα μπορούσε να αποκρύψει το πόσο κοινότοπη μπορεί να είναι η δουλειά κάποιου», συμπλήρωσε.

Το CBS News πήρε συνεντεύξεις από αρκετούς ειδικούς στην ενεργειακή ασφάλεια και την επιβολή του νόμου. Κανένας τους δεν είδε κάποια προφανή σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων.

Από τις 10 περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει εικασίες στο διαδίκτυο, ένας επιστήμονας εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στην Καλιφόρνια, πέντε πέθαναν και τέσσερα άτομα, από έναν στρατηγό μέχρι έναν διοικητικό υπάλληλο, εξαφανίστηκαν στο Νέο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο.

Ένας από τους πέντε ήταν ένας καθηγητής του MIT που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στην πόρτα του σπιτιού του, από έναν Πορτογάλο πρώην συμμαθητή του, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν ο δράστης προηγούμενης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown.