Η Mattel έβγαλε κούκλα Barbie στο φάσμα του αυτισμού: «Κάθε παιδί αξίζει να εκπροσωπείται»

Με μια νέα ταινία κινουμένων σχεδίων για την Barbie στα σκαριά, μετά την ανάρπαστη κινηματογραφική μεταφορά της Γκρέτα Γκέργουιγκ του 2023 , η Mattel Studios διευρύνει την γκάμα χαρακτήρων της στα πρότυπα της συμπερίληψης, ενημερώνει ο Guardian.

Μόλις σήμερα (12/1), η Mattel κυκλοφόρησε την πρώτη της αυτιστική Barbie. Μόλις έξι μήνες μετά τη δημοφιλή κούκλα με διαβήτη τύπου 1, αυτή η νεότερη προσθήκη στη σειρά «Fashionistas» έχει σχεδιαστεί για να απηχεί σε άτομα από κοινωνικες μειονότητες, και κατά το μότο τους, για να «βλέπουν όλα τα παιδιά τον εαυτό τους» στις κούκλες.

Ο αυτισμός είναι μία νευροαναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν αισθητηριακά και γνωσιακά το περιβάλλον, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν κοινωνικά.

Πώς θα μοιάζει η αυτιστική Barbie

Φυσικά, τα χαρακτηριστικά του αυτισμού ποικίλλουν ανάλογα με το άτομο, ενώ δεν υπάρχει κάποιος κοινός φαινότυπος για τα άτομα στο φάσμα. Έτσι, η νέα Barbie στο φάσμα του αυτισμού δεν «μοιάζει» με κάποιο συγκεκριμένο στερεότυπο, αλλά είναι φτιαγμένη για να αντανακλά τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής ενός μέσου αυτιστικού ατόμου.

Δημιουργημένη σε συνεργασία με το αμερικανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Autistic Self Advocacy Network, η αυτιστική Barbie έχει σχεδιαστεί για να αντιπροσωπεύει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να βιώνουν, να επεξεργάζονται και να επικοινωνούν με τον κόσμο.

Τα μάτια της κούκλας κοιτάζουν ελαφρώς προς το πλάι, αντανακλώντας το πώς ορισμένα αυτιστικά άτομα αποφεύγουν την άμεση οπτική επαφή.

Έχει πλήρως εύκαμπτους αγκώνες και καρπούς, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις όπως το τίναγμα και το χτύπημα των χεριών που βοηθούν ορισμένα άτομα με αυτισμό να επεξεργάζονται αισθητηριακές πληροφορίες ή να εκφράζουν ενθουσιασμό.

Έχει ένα (ροζ, φυσικά) fidget spinner στο δάχτυλό της που βοηθά στη μείωση του στρες, φοράει (ροζ) ακουστικά ακύρωσης θορύβου για να μειώνει την αισθητηριακή υπερφόρτωση και κουβαλάει ένα (ναι, το μαντέψατε, ροζ) tablet με κουμπιά επαυξητικής και εναλλακτικής επικοινωνίας, με σύμβολα στην οθόνη του για να τη βοηθά να αντεπεξέρχεται στην καθημερινή επικοινωνία.

Φοράει επίσης ένα φαρδύ, μωβ ριγέ φόρεμα σε γραμμή Α με κοντά μανίκια και μια αέρινη φούστα για να ελαχιστοποιεί την επαφή του υφάσματος με το δέρμα. Μωβ παπούτσια ολοκληρώνουν την εμφάνιση, με επίπεδες σόλες για να προάγουν τη σταθερότητα και την ευκολία κίνησης.

Ενώ οι πρώτες Barbie χρονολογούνται από το 1959, μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν κούκλες με αναπηρίες. Τώρα υπάρχουν τυφλές κούκλες , καθώς και Barbie σε αναπηρικά αμαξίδια, με σύνδρομο Down, προσθετικά άκρα, λεύκη και ακουστικά βαρηκοΐας. Υπάρχει επίσης μια κούκλα Ken με προσθετικό πόδι, μια άλλη που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο με ράμπα και μία με ακουστικά βαρηκοΐας.

Ανακοινώνοντας την αυτιστική Barbie, ο Jamie Cygielman, παγκόσμιος επικεφαλής για τις κούκλες της Mattel, δήλωσε ότι ήταν η τελευταία επέκταση της δέσμευσης της εταιρείας για εκπροσώπηση και ένταξη.

«Η Barbie πάντα προσπαθούσε να αντικατοπτρίζει τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά και τις δυνατότητες που φαντάζονται και είμαστε περήφανοι που παρουσιάζουμε την πρώτη μας αυτιστική Barbie ως μέρος αυτής της συνεχιζόμενης προσπάθειας», είπε.

Η κούκλα «βοηθά στην επέκταση του τρόπου με τον οποίο μοιάζει η ένταξη στον διάδρομο των παιχνιδιών και όχι μόνο, επειδή κάθε παιδί αξίζει να δει τον εαυτό του μέσα στην Barbie», πρόσθεσε.