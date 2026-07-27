Η μεγαλύτερη σε διάρκεια εμπορική πτήση στον κόσμο: Ποιες πόλεις θα ενώνει και πότε θα είναι διαθέσιμη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του Airbus A350-1000ULR από την Τουλούζη της Γαλλίας ως τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η πτήση είχε διάρκεια μεγαλύτερη των 19 ωρών, ενώ στόχος είναι το αεροσκάφος να μπορεί να πραγματοποιεί πτήσεις έως και 22 ώρες καλύπτοντας πάνω από 16.000 χιλιόμετρα χωρίς ενδιάμεση προσγείωση.

Το Airbus A350-1000ULR κατασκευάστηκε για τη νέα απευθείας γραμμή της Qantas από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 και θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια εμπορική πτήση στον κόσμο.

Κατά τη δοκιμή, πιλότοι και μηχανικοί της Airbus έλεγξαν όλα τα συστήματα του αεροσκάφους, καθώς και τη νέα δεξαμενή καυσίμων των 20.000 λίτρων, που του επιτρέπει να παραμένει στον αέρα σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα.

Μια ολόκληρη ημέρα στον αέρα ακούγεται εξαντλητικό, όμως οι αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν ότι ολοένα και περισσότεροι επιβάτες είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτό το ταξίδι χωρίς ενδιάμεση στάση.

Η Qantas εργάζεται πάνω στο Project Sunrise από το 2017, με το πρόγραμμα να καθυστερεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

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Τα ειδικά διαμορφωμένα αεροσκάφη Airbus A350-1000ULR

Κάθε αεροσκάφος θα μεταφέρει 238 επιβάτες, σημαντικά λιγότερους από αυτούς που μπορεί να υποδεχτεί ένα συμβατικό A350-1000. Ο μειωμένος αριθμός επιβατών επιτρέπει την εγκατάσταση πρόσθετης δεξαμενής καυσίμων στο πίσω κεντρικό τμήμα του αεροσκάφους, αλλά και την παροχή περισσότερου προσωπικού χώρου.

Έχοντας χωρητικότητα 20.000 λίτρων καυσίμου, υπάρχει βελτίωση την απόδοση του αεροσκάφους και επεκτείνει την εμβέλεια του τυπικού A350-1000 κατά 1.000 ναυτικά μίλια, με επαρκή πρόβλεψη για εκτροπές στο τέλος της πτήσης όπως αναφέρεται στο airbus.com.

Το αεροσκάφος τροφοδοτείται από δύο κινητήρες Rolls-Royce Trent XWB-97 και επωφελείται από την αύξηση του μέγιστου βάρους απογείωσης.

Οι καμπίνες είναι ειδικά διαμορφωμένες και περιλαμβάνουν 6 σουίτες Πρώτης Θέσης, 52 σουίτες Business, 40 θέσεις Premium Economy και 140 στην οικονομική θέση, με μεγάλη απόσταση καθισμάτων 33 ιντσών. Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης μια ζώνη ευεξίας όπου οι επιβάτες μπορούν να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια των μεγάλων πτήσεων.

Επιπλέον, ο φωτισμός προσαρμόζεται ακολουθώντας τον ανθρώπινο κιρκάδιο ρυθμό ώστε να βοηθά τους ταξιδιώτες να προσαρμόζονται στη ζώνη ώρας του προορισμού τους. Παράλληλα, τα γεύματα και το πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πτήσει θα είναι σχεδιασμένα ώστε να ευνοούν έναν καλύτερο κύκλο ύπνου.

Σε όλο το αεροσκάφος θα παρέχονται δωρεάν Wi-Fi υψηλής ταχύτητας και δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών μέσω Bluetooth.

Ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες σε διάρκεια επιβατικές πτήσεις στον κόσμο

Σύμφωνα με το thenationalnews.com οι μεγαλύτερες σε διάρκεια επιβατικές πτήσεις στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι:

Νέα Υόρκη - Σιγκαπούρη 19 ώρες και 15 λεπτά Νιούαρκ - Σιγκαπούρη 19 ώρες και 10 λεπτά Ντάλας - Μελβούρνη 17 ώρες και 40 λεπτά Όκλαντ - Ντουμπάι -17 ώρες και 5 λεπτά Παρίσι - Περθ - 16 ώρες και 40 λεπτά

