Η μοναδική ιστορία της Ann Hodges: Κοιμόταν στον καναπέ της όταν χτυπήθηκε από μετεωρίτη

Είναι μόλις ένα το γνωστό θύμα μετεωρίτη στην ιστορία και τ΄όνομά της είναι Ann Hodges. Σε ηλικία 34 ετών βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι πραγματικά εξωπραγματικό και έζησε για να πει την ιστορία της. Αλλά οι επιπτώσεις του τραυματισμού, καθόρισαν τη ζωή της.

Στις 30 Νοεμβρίου του 1954, η Hodges κοιμόταν κάτω από τα ζεστά της σκεπάσματα, στο καναπέ του σπιτιού της στη Σιλακάουγκα της Αλαμπάμα, όταν ένας μετεωρίτης 4 κιλών διαπέρασε τη σκεπή, τρύπησε την οροφή και έκανε γκελ στο ραδιόφωνο, πριν την χτυπήσει στον μηρό.

Η 34χρονη απέμεινε με μία πελώρια μελανιά στο σημείο σε σχήμα ανανά, αλλά αυτό φάνηκε πως ήταν το μικρότερο από τα προβλήματά της.

The only known meteorite victim.



Ann Hodges was hit by a meteorite in her Alabama home, Today in 1954. pic.twitter.com/6g3gEvQOPV — Massimo (@Rainmaker1973) November 30, 2025

Όταν επέστρεψε ο σύζυγός της, Eugene Hodges, από τη δουλειά του είδε μεγάλο πλήθος συγκεντρωμένο στην πόρτα του. Αναγκάστηκε να σπρώξει κόσμο για να μπορέσει να μπει μέσα και να μάθει τι συμβαίνει.

Βρήκε τη σύζυγό του τραυματισμένη αλλά και κλονισμένη από την χαοτική κατάσταση που επικρατούσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Ο μετεωρίτης κατασχέθηκε από την αστυνομία - να σημειωθεί πως ήταν περίοδος Ψυχρού Πολέμου και η παράνοια ήταν στο ζενίθ της - και οι ένστολοι το παρέδωσαν στην Πολεμική Αεροπορία για να διαπιστωθεί περί τίνος πρόκειται.

Αφότου επιβεβαιώθηκε ότι ήταν πράγματι μετεωρίτης, το ερώτημα που έπρεπε να απαντηθεί είναι τι θα απογίνει.

H Ann Hodges, μαζί με αστυνομικούς στο σπίτι της, μετά την πτώση του μετεωρίτη | Wikimedia Commons

Οι περισσότεροι έκριναν πως πρέπει να το πάρει η 34χρονη και εκείνη συμφώνησε. «Νιώθω ότι είναι δικός μου. Πιστεύω ότι ο Θεός το προόριζε για μένα. Άλλωστε, εμένα χτύπησε» σημείωνε τότε η γυναίκα.

Αλλά, υπήρχε ένα πρόβλημα. Η σπιτονοικοκυρά της, στην οποία ανήκε το σπίτι, θεώρησε ότι ο μετεωρίτης είναι δικός της, αφού έπεσε στην ιδιοκτησία της και διεκδίκησε την κυριότητά του στα δικαστήρια.

Η Birdie Guy έκανε μήνυση στην ενοικιάστριά της, ισχυριζόμενη πως η διαστημική πέτρα πρέπει να περιέλθει στην κατοχή της, αφού είχε πέσει σε δικό της χώρο. Ο νόμος ήταν στο πλευρό της, η κοινή γνώμη όμως διαφωνούσε σθεναρά.

H Ann Hodges δείχνει την τρύπα στην οροφή του σπιτιού της, στο σημείο εισόδου του μετεωρίτη | Wikimedia Commons

Η υπόθεση λύθηκε εξωδικαστικά, με τους Hodges να την πληρώνουν το ποσό των 500 δολαρίων. Ο Eugene ήταν πεπεισμένος ότι θα μπορούσαν να βγάλουν πολύ περισσότερα χρήματα από την πέτρα και απέρριψε τις πρώτες προσφορές αγοράς που έκανε το Smithsonian.

Αλλά, οι ελπίδες του διαψεύστηκαν πανηγυρικά και το ζευγάρι την έκανε δωρεά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας το 1956, όπου παραμένει μέχρι σήμερα.

Η Ann, πλην του τραυματισμού στο πόδι, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα κύμα προσοχής που δεν ήθελε καθόλου. Η διαμάχη με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού της αλλά και όλη η πίεση από τα ΜΜΕ είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία.

Αντιμετώπισε σειρά από νευρικούς κλονισμούς και το 1964 χώρισε με τον σύζυγό της. Πέθανε το 1972, σε ηλικία μόλις 52 ετών, χτυπημένη από ηπατική ανεπάρκεια.

H Ann Hodges κρατώντας τον μετεωρίτη που καθόρισε τη ζωή της | Wikimedia Commons

Ο Eugene επεσήμανε πως η πρώην σύζυγός του «δεν ξεπέρασε» ποτέ το περιστατικό. Την ίδια διαπίστωση έκανε ο ο διευθυντής του μουσείου, Randy Mecredy.

«Οι Hodges ήταν απλοί χωρικοί, και θεωρώ ότι όλη εκείνη η προσοχή αποτέλεσε τον λόγο της πτώσης της».

Σε αντίθεση με την Ann, ο μετεωρίτης έφερε τύχη σε έναν από τους γείτονές της.

Ο Julius Kempis McKinney, τοπικός αγρότης, βρήκε ένα δεύτερο κομμάτι μετεωρίτη - σημαντικά μικρότερο σε σχέση με εκείνο της Hodges. Επικοινώνησε άμεσα με τον δικηγόρο του, ο οποίος τον κατεύθυνε κατάλληλα για να πουλήσει το εύρημά του. Τελικώς, έβγαλε αρκετά χρήματα για να αγοράσει σπίτι και αυτοκίνητο.

Ο Bill Field, ο οποίος ζούσε στην ίδια γειτονιά, είχε πει σε συνέντευξή του πως είχε δει τον μετεωρίτη. Παρότι ήταν μόλις 5 ετών τότε, θυμήθηκε: «Βρισκόμουν στην πίσω αυλή με τη μητέρα μου. Θυμάμαι ένα αντικείμενο να σκίζει τον ουρανό, αφήνοντας μία λευκή ουρά. Το έδειξα στη μαμά μου. Ακούστηκε ένας μεγάλος κρότος και είδαμε μαύρους καπνούς».