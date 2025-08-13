«Η μπάλα στο γήπεδο του Πούτιν»: Το ΝΑΤΟ αναμένει αγαστή συνεργασία από τον Ρώσο πρόεδρο

Σε μια ανάρτηση στο Twitter σήμερα (13/8), ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Πούτιν» μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Είμαστε ενωμένοι στην πίεση για τον τερματισμό αυτού του τρομερού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», γράφει. Ο Ρούτε ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την «ηγεσία και τον στενό συντονισμό» του με την Ευρώπη.

Με την ολοκλήρωση της σημερινής διπλωματίας, η προσοχή στρέφεται στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τι μπορούμε να περιμένουμε

Οι δύο ομόλογοι θα συναντηθούν σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο βόρειο άκρο της πιο πυκνοκατοικημένης πόλης της Αλάσκας, του Άνκορατζ.

Θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο από τη χειραψία του 2018 στο Ελσίνκι, αλλά έρχεται μετά από μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν μοιραστεί οι ηγέτες σχετικά με την κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σήμερα, οι ηγέτες του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων» κάλεσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πιέσει τον Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα ενισχυθούν εάν η συνάντηση δεν αποδειχθεί καρποφόρα.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία για «κάποια ανταλλαγή» εδαφών, αλλά σήμερα ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας, τόνισαν ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα είναι παρών στην Αλάσκα, αν και ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ελπίζει να συμφωνήσει σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με τον Πούτιν στην ίδια αίθουσα λίγο μετά την Παρασκευή.

Προς το παρόν, ο Ζελένσκι λέει ότι ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να του μιλήσει μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία.