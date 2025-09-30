Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα, όπου ο πόλεμος διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.
Η προσέγγιση της πρότασης περιλαμβάνει όραμα για απελευθέρωση ομήρων και παύση των εχθροπραξιών εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας από τα εμπλεκόμενα μέρη, όμως παραμένει αβέβαιο εάν η Χαμάς θα αποδεχθεί το σχέδιο, ενώ το Ισραήλ φέρεται να συμφώνησε στη βάση του σχεδίου που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος
Διαβάστε ακόμα: Γιατί η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι τόσο «κοντά» όσο λέει ο Τραμπ: Η περίπλοκη πραγματικότητα στον θύλακα
Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε:
«Καλωσορίζω τη δέσμευση του Προέδρου @realDonaldTrump να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει.
Οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τελειώσουν με πρόβλεψη για άμεση ανθρωπιστική ανακούφιση του πληθυσμού στη Γάζα και με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν.
