Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα, όπου ο πόλεμος διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Η προσέγγιση της πρότασης περιλαμβάνει όραμα για απελευθέρωση ομήρων και παύση των εχθροπραξιών εντός 72 ωρών από την αποδοχή της συμφωνίας από τα εμπλεκόμενα μέρη, όμως παραμένει αβέβαιο εάν η Χαμάς θα αποδεχθεί το σχέδιο, ενώ το Ισραήλ φέρεται να συμφώνησε στη βάση του σχεδίου που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος

Διαβάστε ακόμα: Γιατί η εκεχειρία στη Γάζα δεν είναι τόσο «κοντά» όσο λέει ο Τραμπ: Η περίπλοκη πραγματικότητα στον θύλακα

Welcome President @realDonaldTrump’s commitment to end the war in Gaza. Encourage all parties to now seize this opportunity.



The EU stands ready to contribute.



Hostilities should end with provision of immediate humanitarian relief to the population in Gaza and with all… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025

Συγκεκριμένα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε:

«Καλωσορίζω τη δέσμευση του Προέδρου @realDonaldTrump να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ενθαρρύνω όλα τα μέρη να αδράξουν τώρα αυτή την ευκαιρία. Η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεισφέρει.

Οι εχθροπραξίες θα πρέπει να τελειώσουν με πρόβλεψη για άμεση ανθρωπιστική ανακούφιση του πληθυσμού στη Γάζα και με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», πρόσθεσε η επικεφαλής της Κομισιόν.