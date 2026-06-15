Η παραλία που έκλεψε την πρωτιά από μια ελληνική στη λίστα με τις καλύτερες του κόσμου

Οι παραλίες της χώρας συνηθίζεται να σαρώνουν παγκοσμίως τα βραβεία και να κατατάσσονται μεταξύ των πρώτων και καλύτερων σε όλο τον κόσμο.

Αυτή τη φορά ωστόσο μία από τις λίστες της καλύτερης παραλίας παγκοσμίως για το 2026 ανέδειξε έναν θαλάσσιο παράδεισο μιας άλλης χώρας, ρίχνοντας την Ελλάδα στην δεύτερη θέση, του top 50.

Πρώτη και καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 αναδείχθηκε η Ενταλούλα στο Παλαουάν των Φιλιππίνων. Όπως αναφέρει το worlds50beaches.com, πρόκειται για ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δείτε για να πιστέψετε. Ξεχωρίζει από τους πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους της που υψώνονται απότομα πίσω από μια έκταση απαλή λευκής άμμου, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά οπτικά τοπία στην περιοχή και στον κόσμο.

Σε σύγκριση με τις κοντινές παραλίες, δέχεται λιγότερους επισκέπτες. Τα νερά είναι εξαιρετικά καθαρά, με ήρεμες συνθήκες που διευκολύνουν το κολύμπι. Με πρόσβαση μόνο με βάρκα, παραμένει πιο ήσυχη και βοηθά στη διατήρηση της πιο φυσικής της αίσθησης. Είναι η αντίθεση των μαγευτικών βράχων, των καθαρών νερών και της εκπληκτικής απομόνωσης που δίνει στην Ενταλούλα το πλεονέκτημά της ως ένα μέρος που δίνει ταυτόχρονα μια εντυπωσιακή και ήρεμη αίσθηση.

Δεύτερη στη λίστα ακολουθεί η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, η οποία βρίσκεται κρυμμένη σε έναν απομονωμένο κόλπο, περιτριγυρισμένη από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους και είναι προσβάσιμη κυρίως με βάρκα ή μέσω πεζοπορίας σε ένα απότομο μονοπάτι.

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Το ίδιο μέσο μεταδίδει πως η απομόνωσή της συμβάλλει στην παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά της, ξεχωρίζοντας από τους πιο τουριστικούς προορισμούς. Μεγαλοπρεπείς λευκοί βράχοι πλαισιώνουν την παραλία, καμπυλώνοντας γύρω από μια έκταση με εντυπωσιακά λευκά βότσαλα αναμεμειγμένα με άμμο, η οποία συναντά τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου Πελάγους. Η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση.