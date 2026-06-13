Μενού

Παραλία στις Κυκλάδες στην πρώτη θέση με τις 100 καλύτερες του πλανήτη - Σε ποιο νησί βρίσκεται

Αυτή η παραλία κέρδισε την πρώτη θέση τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη - και όχι αδίκως θα πούμε εμείς - σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun».

Reader symbol
Newsroom
Διακοπές σε παραλία
Διακοπές σε παραλία | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αν για κάτι είμαστε τυχεροί όσοι ζούμε στην Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ο ήλιος - ναι, ο ήλιος - και τα νησιά μας. Κάθε χρόνο, ανεξαρτήτου εποχής, εκατομμύρια τουρίστες από κάθε γωνιά της γης, επισκέπτονται τη χώρα μας, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Κάθε νησί και μια δική του ιστορία, που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας όσο το εξερευνούμε. Από τα γραφικά χωριά και τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία μέχρι τα κρυστάλλινα νερά και τις παραλίες, που μοιάζουν σαν να βγήκαν από το Pinterest, υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι που όλος ο κόσμος μιλάει για τη χώρα μας. Και, προφανώς, δεν τον αδικούμε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ