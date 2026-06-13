Παραλία στις Κυκλάδες στην πρώτη θέση με τις 100 καλύτερες του πλανήτη - Σε ποιο νησί βρίσκεται

Αν για κάτι είμαστε τυχεροί όσοι ζούμε στην Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ο ήλιος - ναι, ο ήλιος - και τα νησιά μας. Κάθε χρόνο, ανεξαρτήτου εποχής, εκατομμύρια τουρίστες από κάθε γωνιά της γης, επισκέπτονται τη χώρα μας, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Κάθε νησί και μια δική του ιστορία, που ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας όσο το εξερευνούμε. Από τα γραφικά χωριά και τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία μέχρι τα κρυστάλλινα νερά και τις παραλίες, που μοιάζουν σαν να βγήκαν από το Pinterest, υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι που όλος ο κόσμος μιλάει για τη χώρα μας. Και, προφανώς, δεν τον αδικούμε.

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