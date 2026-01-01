Η περιοχή - έκπληξη της Ελλάδας που βρίσκεται στους τοπ ταξιδιωτικούς προορισμούς του Forbes για το 2026

Οι λόγοι για να φτιάξει κάποιος μία βαλίτσα και να ξεκινήσει για έναν νέο προορισμό είναι πολλοί και ξεκινούν συνήθως από την ανάγκη μας να γνωρίσουμε έναν νέο τόπο.

Η χρονιά που κάνει το ντεμπούτο της σε λίγες ημέρες περιλαμβάνει και πολλά γεγονότα που θα κάνουν πολλούς να ταξιδέψουν σε νέα μέρη.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ιταλία τον Φεβρουάριο, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο και τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ τον Ιούλιο είναι μερικά από αυτά.

Σε αυτά προσθέτουμε συναυλίες, προσωπικούς στόχους και ιδιαίτερες γεωγραφικές τοποθεσίες που μαγεύουν τους ταξιδιώτες κάνοντάς τους να θέλουν ήδη να κλείσουν εισιτήρια.

Ποιοι είναι οι 20 κορυφαίοι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026 σύμφωνα με το Forbes

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γρενάδα, αυτοί είναι οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για ταξίδι το 2026, σύμφωνα με τον Forbes Travel Guide στους οποίους περιλαμβάνεται και η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Πελοπόννησος.

Συγκεκριμένα το Forbes χαρακτηρίζει την Πελοπόννησο ως τον επόμενο προορισμό του set -jetting, δηλαδή της τάσης να ταξιδεύει κανείς σε μέρη γυρισμάτων ταινιών και σειρών.

Διαβάστε ακόμα: Η Οδύσσεια της «Marvel»: Ο κόσμος είδε την περικεφαλαία του Αγαμέμνονα και τώρα μισεί τον Νόλαν

H μεσσηνιακή χερσόνησος πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» με τον Ματ Ντέιμον να διασχίζει το Αιγαίο στη δεκαετή επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Αμπού Ντάμπι

Ατάλλεια - Τουρκία

Ανταρκτική

Κροατία

Ντάλας–Φορτ Γουόρθ

Σμαραγδένια Ακτή - Φλόριντα

Γρενάδα

Κοιλάδα του Χάντσον - Νέα Υόρκη

Λος Άντζελες

Μαγιόρκα

Μιλάνο και Δολομίτες

Νίκκο - Ιαπωνία

Park City - Γιούτα

Πελοπόννησος - Ελλάδα

Ρατζαστάν - Ινδία

Riviera Nayarit - Μεξικό

Σόνομα - Καλιφόρνια

Ουάσινγκτον

Βαρσοβία - Πολωνία

Ζανζιβάρη - Τανζανία