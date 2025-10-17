Η πίεση της ΕΕ για λύση δύο κρατών και παράνομους εποικισμούς: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε η εκεχειρία στη Γάζα για την οποία μεσολάβησε να μην υπονομεύσει τις προοπτικές δημιουργίας μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Αυτό προκύπτει από προσχέδιο τετρασέλιδου εγγράφου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), το οποίο αποκαλύπτει το Politico και αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι ενόψει των επόμενων συναντήσεων υπουργών Εξωτερικών και ηγετών της ΕΕ.

Το έγγραφο δείχνει ότι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τον ρόλο και την επιρροή της ΕΕ στην εφαρμογή της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, με στόχο την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης.

Διαβάστε ακόμα: Χαμάς: Καλεί τους μεσολαβητές να «πιέσουν» για τα επόμενα βήματα της εκεχειρίας

Με την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τονίζεται η ανάγκη να ενισχυθεί η θετική αφήγηση για τη λύση των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ΕΕ σε αυτή την προσπάθεια.

Η EEAS προτείνει την ενεργοποίηση των διπλωματικών διαύλων με την Ουάσινγκτον, ώστε η εφαρμογή της συμφωνίας να μην αποδυναμώσει τη βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν ζωντανοί και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Τι επιδιώκει η ΕΕ

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να ενισχύσει την πίεση για άρση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι παλαιστινιακοί θεσμοί και να αυξήσει την πίεση προς τους Ισραηλινούς εποίκους που προχωρούν σε παράνομες προσαρτήσεις εδαφών στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, σχεδιάζεται ενεργός διπλωματική επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς και με την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, προκειμένου να διατηρηθεί η πίεση προς τη Χαμάς για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.

Μέχρι το τέλος του έτους, η ΕΕ θέλει να εξασφαλίσει τη μαζική είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ενώ εξετάζεται η επαναδραστηριοποίηση της πολιτικής αποστολής της στον συνοριακό σταθμό της Ράφα (EUBAM), ως τρίτο ουδέτερο μέρος που θα διασφαλίζει τη διέλευση των ανθρώπων. Εφόσον εγκριθεί από τα κράτη-μέλη, η ΕΕ θα εξετάσει και την ανάληψη ρόλου στην παρακολούθηση και παροχή συμβουλών για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Διαβάστε ακόμα: CNN: Ο λόγος που η Χαμάς παραμένει η μεγαλύτερη απειλή στο σχέδιο Τραμπ - Ο νέος χάρτης της Γάζας

Ο στόχος της ΕΕ

Παράλληλα, στόχος της ΕΕ είναι να πείσει το Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα παλαιστινιακά εδάφη. Σε βάθος χρόνου, η Ένωση επιδιώκει να συμβάλει στην αποναρκοθέτηση, την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης Γάζας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διευκόλυνση του εμπορίου.

Μέρος της προσπάθειας οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων είναι και η αξιοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, από το οποίο παλαιότερα είχε αποκλειστεί το Ισραήλ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει πως θα προχωρήσει σε κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών και σε μείωση της οικονομικής συνεργασίας, ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το Politico, τα σχέδια αυτά φαίνεται πως θα «παγώσουν» εξαιτίας της νέας συμφωνίας των ΗΠΑ, με αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικές ως προς την ανάγκη επιπλέον μέτρων.

Ορισμένα κράτη-μέλη που υποστήριζαν σκληρότερη στάση απέναντι στο Ισραήλ εκφράζουν απογοήτευση για την καθυστέρηση της ΕΕ στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης.