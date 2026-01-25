Η πιο «φονική» ICE εδώ και 10 χρόνια: Ο Τραμπ έφτασε το ρεκόρ θανάτων της κυβέρνησης Μπους

Τη στιγμή που η ανανεωμένη στη λογική των ταγμάτων εφίδου ICE του Ντόναλντ Τραμπ έχει σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες επί τόπου, δίπλα από τα σπίτια τους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και οι ιδεολογικοί δορυφόροι της προσπαθούν να χειριστούν επικοινωνιακά την εκρηκτική κατάσταση.

Πέραν από τους ισχυρισμούς πως οι τραμπούκοι πράκτορες της αντιμεταναστευτικής υπηρεσίας σκοτώνουν πάντα σε αυτοάμυνα, διακινείται και η φήμη πως οι πολέμιοί της υπερβάλλουν τους αριθμούς των θανάτων για να δημιουργήσουν «ηθικό πανικό».

Η πρόσφατη εξονυχιστική ανάλυση του Guardian όμως δεν αφήνει χώρο για αμφιβολία. Το 2025, ήταν η χρονιά την οποία οι θάνατοι που προκάλεσε η ICE άγγιξαν ένα ρεκόρ που κρατούσε για μία δεκαετία.

2025: Η πιο φονική χρονιά της ICE

Όπως αναφέρει το μέσο, 32 άνθρωποι πέθαναν υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) το 2025, καθιστώντας το την πιο θανατηφόρα χρονιά της υπηρεσίας εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, με ισάριθμους θανάτους το 2004, επί κυβέρνησης Τζορτζ Μπους.

Διαβάστε ακόμα: Καταρρέει το αφήγημα της ICE για την εκτέλεση στη Μινεάπολις: Οι πολλαπλές γωνίες του συμβάντος

Μερικοί από αυτούς που πέθαναν υπό κράτηση είχαν φτάσει στις ΗΠΑ πρόσφατα, ζητώντας άσυλο. Άλλοι είχαν φτάσει πριν από χρόνια, κάποιοι ως μικρά παιδιά.

Κάποιοι είχαν συλληφθεί με ποινικές κατηγορίες ή είχαν εκτίσει ποινή φυλάκισης μετά από καταδίκες. Άλλοι είχαν συλληφθεί στις αδιάκριτες εφόδους της ICE.

Πέθαιναν από επιληπτικές κρίσεις και καρδιακή ανεπάρκεια, εγκεφαλικά επεισόδια, αναπνευστική ανεπάρκεια, φυματίωση, ακόμα και αυτοκτονία.

Κάποιοι πέθαναν σε κέντρα κράτησης και γραφεία της ICE, άλλοι αφού είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, αλλά εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό την επιτήρηση της ICE. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικογένειές τους και οι δικηγόροι τους ισχυρίστηκαν ότι πέθαναν από παραμέληση, αφού επανειλημμένα προσπαθούσαν και δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη.

Ο αριθμός των θανάτων, 32, ισοφάρισε το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί το 2004. Αυτοί οι θάνατοι σημειώθηκαν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε τις επιχειρήσεις απελάσεων, συλλαμβάνοντας έναν αριθμό ρεκόρ ανθρώπων τον Δεκέμβριο.

Η υπηρεσία κρατούσε 68.440 άτομα στα μέσα Δεκεμβρίου. Σχεδόν το 75% εξ αυτών δεν είχε ποινικές καταδίκες. Ο Δεκέμβριος ήταν επίσης ο πιο θανατηφόρος μήνας υπό κράτηση από την ICE - επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Καθώς τα κέντρα κράτησης σε όλες τις ΗΠΑ γίνονται πιο γεμάτα, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι μετανάστευσης και νομοθέτες έχουν αναφέρει ανθυγιεινές συνθήκες, ανεπαρκή τροφή και κακή ιατρική περίθαλψη. Ο αριθμός των θανάτων φέτος σηματοδοτεί το υψηλότερο επίπεδο από το 2004.