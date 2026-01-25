Καταρρέει το αφήγημα της ICE για την εκτέλεση στη Μινεάπολις: Οι πολλαπλές γωνίες του συμβάντος

Αυτό είναι το μόνο που δεν αμφισβητεί κανείς μετά το χθεσινό συμβάν με την ICE στη Μινεάπολις των ΗΠΑ: Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής πυροβόλησαν μέχρι θανάτου τον νοσοκόμο Άλεξ Πρέτι.

Πέραν αυτού, η πλευρά της ομοσπονδιακής οργάνωσης ισχυρίζεται πως οι πράκτορές της, που αποδεδειγμένα σκότωσαν άνευ αιτίας τη δασκάλα Ρενέ Γκουντ προ ημερών, αυτή τη φορά δρούσαν σε νόμιμη αυτοάμυνα.

Το CNN εξέτασε όλα τα διαθέσιμα βιντεοσκοπικά ντοκουμέντα από το συμβάν, και τα αντιπαρέθεσε στα λεγόμενα των αρχών, για να πλάσει την πραγματική εικόνα του φόνου.

Μινεάπολις: Καταρρέει το αφήγημα της ICE

Το ξένο μέσο αναφέρει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν νοσοκόμος στο επάγγελμα, και μάλιστα εργαζόταν στο τοπικό νοσοκομείο βετεράνων του στρατού.

Το παζλ των πυροβολισμών από τις πολλαπλές γωνίες των βίντεο, φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς των αρχών που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τους τουλάχιστον 10 πυροβολισμούς κατά του Πρέτι.

Το σκηνικό ξεκινά κατά τις 09.00, ώρα ΗΠΑ, όταν δύο άτομα φαίνονται να πλησιάζουν έναν πράκτορα της ICE στη Μινεάπολις, ο οποίος φαίνεται να επέβαινε σε ΙΧ χωρίς διακριτικά.

Στιγμές αργότερα, ο Άλεξ Πρέτι μπαίνει στο πλάνο, φορώντας ένα αθλητικό καπέλο, καφέ μπουφάν και παντελόνι, βιντεοσκοπώντας ο ίδιος έναν πράκτορα που αλληλεπιδρούσε με διαδηλωτές.

Δεκαπέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ο κ. Πρέτι ακούγεται να φωνάζει προς την κατεύθυνσή του. Για εκείνες τις στιγμέςμ, το αφήγημα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι πως ο Πρέτι, προσέγγισε τους πράκτορες με ένα ημιαυτόματο πυροβόλο πιστόλι.

Στο βίντεο όμως φαίνεται ο Πρέτι δίπλα στο πεζοδρόμιο να στέκεται και μάλιστα να υποχωρεί ελαφρώς, ενώ πράκτορες της ICE τον προσεγγίζουν. Επίσης, είναι εμφανές ένα όπλο αφαλισμένο στη μέση του, το οποίο όμως δεν κρατούσε.

Ένα διαφορετικό πλάνο δείχνει έναν πράκτορα να σπρώχνει έναν διαδηλωτή, και στιγμές αργότερα τον ίδιο τον Πρέτι, προτού ρίξει έναν τρίτο στο έδαφος. Τη στιγμή εκείνη, ο Πρέτι σηκώνει το αριστερό του χέρι, καθώς ο πράκτορας απρόκλητα αρχίζει να τον ψεκάζει με σπρέι πιπεριού.

Ο Πρέτι γυρνά από την άλλη μεριά και προσπαθεί να σηκώσει τον διαδηλωτή που έριξε κάτω ο πράκτορας. πολλαπλοί πράκτορες έχουν προσεγγίσει και τώρα τον τραβούν, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, με έναν εξ αυτών να φαίνεται ξεκάθαρα να τον ξυλοκοπεί.

Το «»μπουλούκι» προσεγγίζει ένας πράκτορας που φορά γκρίζα ζακέτα. Πάνω τους δεν φαίνεται κανέναν πυροβόλο. Σκύβει πάνω από τον Πρέτι, και φαίνεται να απομακρύνει το όπλο που είχε ασφαλισμένο στη ζώνη του ο νοσοκόμος.

Ένα ακόμα πλάνο τον δείχνει να κάνει πίσω λίγο αργότερα κρατώντας το. Αμέσως μετά οι πυροβολισμοί, 10 τον αριθμό, που σκότωσαν το Άλεξ Πρέτι. Μία γυναίκα φονάζει έντρομη «Τι στο διάολο κάνατε μόλις, τον σκοτώσατε».

Ο Πρέτι καταρρέει στο έδαφος. Κανείς δεν τον πλησιάζει για περίπου μισό λεπτό. Μετά, οι πράκτορες προσεγγίζουν το σώμα του, όχι για να τον βοηθήσουν, αλλά για να τον ψάξουν. Δεν κάλεσαν ιατρική βοήθεια για τουλάχιστον ένα λεπτό.