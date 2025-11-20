Η πιο φρικτή πτώση σε καλλιστεία που έγινε ποτέ: Η Μις Τζαμάικα έπεσε από τη σκηνή στα Μις Υφήλιος - Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο

Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία προκλήθηκε στον διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Universe» στην Ταϊλάνδη, καθώς η Μις Τζαμάικα, Γκαμπριέλ Χένρι, είχε μία τρομακτική πτώση, κατά τη διάρκεια πασαρέλας.

Η διαγωνιζόμενη έχασε το βήμα της, ενώ περπατούσε στην πασαρέλα με ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί βραδινό φόρεμα και ψηλοτάκουνα, με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός σκηνής. Βίντεο τη δείχνουν να απομακρύνεται από τον χώρο του διαγωνισμού πάνω σε φορείο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για την κατάστασή της.

Ο ιδιοκτήτης των Miss Universe, Ραούλ Ρότσα, ενημέρωσε μέσω Instagram ότι επισκέφθηκε τη διαγωνιζόμενη στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, πώς η Χένρι δεν έχει υποστεί κατάγματα και βρίσκεται υπό ιατρική φροντίδα.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο οργανισμός Miss Universe Jamaica, επιβεβαιώνοντας ότι η διαγωνιζόμενη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Paolo Rangsit. Οι γιατροί διαβεβαίωσαν ότι δεν αντιμετωπίζει σοβαρούς τραυματισμούς.

Πάντως, δεν ήταν ο μόνος τραυματισμός της βραδιάς: σε άλλο στιγμιότυπο, η Miss Great Britain, Ντανιέλ Λάτιμερ, επίσης έχασε την ισορροπία της κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της με ενδυμασία εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα «Eliza Doolittle» της ταινίας My Fair Lady. Η ίδια διακωμώδησε το περιστατικό στα παρασκήνια, λέγοντας ότι ελπίζει να άρεσε στο κοινό η «παράστασή» της, σύμφωνα με το People.

