Η πρόβλεψη του «ζωντανού Νοστράδαμου» για το 2026 που τον τρομάζει περισσότερο από οτιδήποτε

Ο Βραζιλιάνος Άθως Σαλομέ, γνωστός και ως «Ζωντανός Νοστράδαμος», έδωσε μια ανατριχιαστική προειδοποίηση, αποκαλύπτοντας την πρόβλεψη του για το 2026 που τον «τρομάζει περισσότερο» να πραγματοποιηθεί.

Η πλειοψηφία στο τέλος του χρόνου κάνει απολογισμο όσων κατάφερε, σχέδια και ευχές για τη νέα χρονιά, στην οποία φροντίζει να μπει έχοντας κλείσει όλες του τις εκκρεμότητες.

Κάποιοι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους και κάποιες «προφητείες».

Οι τρεις κύριοι στους οποίους αρκετοί στρέφονται για καθοδήγηση είναι: ο Νοστράδαμος, ο Γάλλος αστρολόγος που κατέγραψε πλήθος μελλοντικών γεγονότων στο βιβλίο του Les Prophetiés, η Μπάμπα Βάνγκα, η τυφλή Βουλγάρα μάντισσα που λέγεται ότι προέβλεψε την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, και ο Άθως Σαλομέ, ένα μέντιουμ που ισχυρίζεται ότι προέβλεψε σημαντικά γεγονότα, μεταξύ αυτών και την πανδημία του κορονοϊού.

Τώρα, ο Άθως Σαλομέ αποκαλύπτει τι είναι αυτό που τον «τρομάζει περισσότερο» για το 2026.

Σε συνέντευξή του στο UNILAD, ο σύγχρονος προφήτης αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί το 2026 και το οποίο τον φοβίζει περισσότερο — οι έντονες ηλιακές καταιγίδες.

Γιατί οι «ηλιακές καταιγίδες» μπορεί να αποτελέσουν πραγματική απειλή το 2026

Όπως είπε, οι προβλέψεις για τον διαστημικό καιρό αφορούν τις αρχές Μαρτίου 2026 και βασίζονται, όπως υποστηρίζει, σε «συγκλίνουσες επιστημονικές ενδείξεις».

«Από το 2024 παρατηρείται κορύφωση της ηλιακής δραστηριότητας και μια ξεκάθαρη τάση αυξανόμενης αστάθειας. Δεν είναι υπερβολή, πρόκειται για υπαρκτό φυσικό κίνδυνο που εντείνεται μήνα με τον μήνα», ανέφερε.

«Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη: οι ηλιακές καταιγίδες αποτελούν πλέον το πιο πιθανό σενάριο που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητά μας, και αυτό στηρίζεται σε σοβαρή επιστημονική γνώση.

«Χρειάζεται πλήρης προσοχή — όχι από φόβο, αλλά επειδή υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία που συνδέονται με πιθανές διακοπές ρεύματος, προβλήματα επικοινωνιών και τεχνολογικές δυσλειτουργίες».

Ο Σαλομέ τόνισε ότι άλλες προβλέψεις του για το 2026, όπως γεωπολιτικές εντάσεις, παγκόσμια αστάθεια και οικονομικές πιέσεις, εξελίσσονται σε μεγαλύτερους χρονικούς κύκλους, ενώ η ηλιακή δραστηριότητα μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση.

«Γι’ αυτό τη θεωρώ μια από τις πιο κρίσιμες και επικίνδυνες περιόδους του 2026», πρόσθεσε.

Σε άλλη συνέντευξή του, στο Tyla, προειδοποίησε ότι οι ηλιακές καταιγίδες μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένες διαταραχές και σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης.

Τι είναι η ηλιακή καταιγίδα;

Η NASA περιγράφει την ηλιακή καταιγίδα ως μια ξαφνική έκρηξη σωματιδίων, μαγνητικών πεδίων και άλλης ύλης που εκτοξεύεται από τον Ήλιο προς το ηλιακό σύστημα.

Αν η έκρηξη κατευθυνθεί προς τη Γη, μπορεί να επηρεάσει το μαγνητικό της πεδίο, προκαλώντας φαινόμενα που ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε μπλακάουτ. Η NASA διευκρινίζει ότι το φαινόμενο δεν είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Η Γη έχει βιώσει έντονες ηλιακές καταιγίδες στο παρελθόν — η πιο ισχυρή καταγεγραμμένη ήταν το «Carrington Event» τον Σεπτέμβριο του 1859, το οποίο προκάλεσε εντυπωσιακές λάμψεις σέλαος και πυρκαγιές σε τηλεγραφικούς σταθμούς, σύμφωνα με μελέτη του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Αλάσκας.

Η επιστήμη επιβεβαιώνει την αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα

Οι ισχυρισμοί του μυστικιστή βρίσκουν ορισμένη υποστήριξη, καθώς το ABC ανέφερε ότι μια έντονη φάση ηλιακής δραστηριότητας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ο τρέχων ηλιακός κύκλος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026. Σύμφωνα με τη NASA, κάθε 11 χρόνια ο Ήλιος φτάνει σε ένα σημείο όπου οι μαγνητικοί του πόλοι αντιστρέφονται, περνώντας από μια ήρεμη σε μια έντονα ενεργή και θυελλώδη φάση.

Άλλες προβλέψεις του «Ζωντανού Νοστράδαμου» για το 2026

Σύμφωνα με τον Σαλομέ, οι ηλιακές καταιγίδες δεν θα είναι το μόνο σημαντικό γεγονός του 2026.

Έχει υποστηρίξει ότι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις — όπως η Κίνα και η Ρωσία — μπορεί να προκαλέσουν την έναρξη ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μια νέα θανατηφόρα ασθένεια θα μπορούσε να αναστατώσει ξανά την παγκόσμια κοινότητα.

Αν και δεν ανέφερε ρητά ότι θα υπάρξει νέα πανδημία τύπου COVID-19, τόνισε ότι «η παγκόσμια επιτήρηση πρέπει να ενισχυθεί, ειδικά καθώς η ΕΕ βιάζεται να εγκρίνει ένα τροποποιημένο εμβόλιο mRNA».