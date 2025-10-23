Ο Νοστράδαμος ακόμα πετυχαίνει «τρίποντα»: Η άβολα ακριβής πρόβλεψη για το τέλος του 2025

Ο Νοστράδαμος μπορεί να είναι πιο νεκρός από το ντόντο, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει τον πασίγνωστο προφήτη του 16ου αιώνα να μας επηρεάζει ακόμα από το υπερπέραν.

Η συλλογή από προφητείες του Γάλλου αστρολόγου φτάνουν μέχρι το μακρινό μας 2025, καθώς είχε κάνει μία ανατριχιαστική πρόβλεψη για το τέλος του έτους, όπως αναφέρει το LadBible.

Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι προέβλεψε με επιτυχία τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, τη Γαλλική Επανάσταση και την επακόλουθη άνοδο του Ναπολέοντα, την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Τι παίζει όμως με το 2025;

Νοστράδαμος: Τι μας λέει για το 2025

Φυσικά, ο Νοςστράδαμος δεν έγραψε μποτέ για όσα θα συμβούν με σαφείς λεπτομέρειες. Ας πούμε, για τη φωτιά του Λονδίνου, δεν έγραψε πως «το 1666 ένα αρτοποιείο στην οδό Pudding Lane του Λονδίνου θα πιάσει φωτιά και θα κάψει την πόλη».

Διαβάστε ακόμα: Ο υπερυπολογιστής της NASA έδωσε την ημερομηνία που θα τελειώσει ο κόσμος

Όσο για την τελευταία του πρόβλεψη που έχει συνδεθεί με το τέλος του 2025, ο Νοστράδαμος είπε: «Όταν ο Άρης κυριαρχήσει στην πορεία του ανάμεσα στα αστέρια, ανθρώπινο αίμα θα ραντίσει το ιερό».

«Τρεις φωτιές αναδύονται από τις ανατολικές πλευρές, ενώ η Δύση χάνει το φως της στη σιωπή».

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι τι υποτίθεται ότι σημαίνει αυτό, ο Άρης είναι ο Ρωμαίος θεός του πολέμου και η ιδέα του ραντίσματος με «ανθρώπινο αίμα» δεν ακούγεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.

Εν τω μεταξύ, το «τρεις πυρκαγιές αναδύονται από τις ανατολικές πλευρές» θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως νέες συγκρούσεις σε έξαρση και το «η Δύση χάνει το φως της στη σιωπή» σίγουρα δεν είναι μια θετική προφητεία.

Άλλες προβλέψεις του για το 2025 λέγεται ότι αναφέρουν πως η Γη θα χτυπηθεί από μια «πύρινη σφαίρα» από το διάστημα και πως η Αγγλία θα καταστραφεί από συγκρούσεις στην Ευρώπη.

Μη βιαστείτε όμως να αδειάσετε τα χαρτιά υγείας του Σκλαβενίτη. Στην πλειονότητά τους, οι προβλέψεις του Νοστράδαμου δεν έχουν επαληθευτεί ούτε κατά προσέγγιση. Αλλά η ανθρώπινη φύση μας και η προτίμησή μας για μοτίβα, μάς κάνει να θυμόμαστε εκείνες που ήταν «άβολα» ακριβείς, σε σχέση με τα γεγονότα που ευθυγραμμίζονταν.

Όσο για αυτή την τελευταία, οψόμεθα.