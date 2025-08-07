Η πρόταση Πούτιν για τη συνάντηση με Τραμπ: «Δεν έχω τίποτα με τον Ζελένσκι» είπε ο Ρώσος πρόεδρος

«Λευκός καπνός» έχει βγει ως προς μία επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον πρόεδρο της Ρωσίας να κάνει σήμερα τη δική του πρόταση για το μέρος συνάντησης.

Μεταξύ άλλων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είπε κάτι για το εάν θα συμμετάσχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ, προσθέτοντας: «Δεν έχω τίποτα μαζί του».

Ως προς τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας ήταν «αμοιβαίο» και ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) είναι ένα από τα κατάλληλα μέρη για τη διεξαγωγή μιας συνάντησης.

Τραμπ, Πούτιν: Ασαφής η τοποθεσία της συνόδου κορυφής

Ωστόσο, η τοποθεσία της συνόδου κορυφής Πούτιν-Τραμπ παραμένει ασαφής. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι έχει «πολλούς φίλους» έτοιμους να βοηθήσουν στην οργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης. Και είναι πιθανό να ανέφερε τα ΗΑΕ μόνο επειδή σήμερα φιλοξενεί τον πρόεδρο της χώρας στη Μόσχα.

Οι ταξιδιωτικές επιλογές του Πούτιν περιορίζονται από το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του, λόγω της απαγωγής παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» να πραγματοποιηθεί μια σύνοδος κορυφής μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, η πρώτη τους συνάντηση από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Η δια ζώσης συνάντηση θα είναι επίσης η πρώτη ανάμεσα σε εν ενεργεία προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας από το 2021, όταν ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Γενεύη, περίπου οκτώ μήνες πριν από την έναρξη της μεγαλύτερης επίθεσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Προηγουμένως, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» σε συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα, προσθέτοντας: «Όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.»

Ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Μόσχας ενισχύθηκε κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν από το Κρεμλίνο.