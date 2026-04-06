Η προθεσμία Τραμπ στο Ιράν: «Μπορεί να καταστραφεί μέσα σε μία νύχτα και μπορεί να είναι αύριο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου 83 λεπτών στον Λευκό Οίκο επανέλαβε την προθεσμία του Ιράν για να συνάψει συμφωνία μέχρι το βράδυ της Τρίτης – ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας- και προειδοποίησε, σε αντίθετη περίπτωση, για «πλήρη κατεδάφιση» των ενεργειακών υποδομών του.

«Πρέπει να έχουμε μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα. Και μέρος αυτής της συμφωνίας θα είναι ότι θέλουμε ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου και όλα αυτά», είπε.

«Έχουμε ένα σχέδιο, λόγω της ισχύος του στρατού μας, όπου κάθε γέφυρα στο Ιράν θα έχει καταστραφεί μέχρι τις 12 αύριο το βράδυ, όπου κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν θα είναι εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά. Εννοώ, πλήρη κατεδάφιση μέχρι τις 12, και αυτό θα συμβεί σε διάστημα τεσσάρων ωρών, αν το θέλουμε. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό.»

Yποστήριξε ακόμα ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή».

Διαβάστε ακόμα: Εκνευρισμένος ο Τραμπ με την κυβέρνηση του Ιράν: Απειλεί ότι θα πληρώσει βαρύ τίμημα

Όταν ρωτήθηκε για τον ρόλο των κουρδικών δυνάμεων στον πόλεμο με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε ότι θα προτιμούσε οι Κούρδοι να μείνουν μακριά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι παρόλο που η προθεσμία των 10 ημερών που είχε δώσει στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία υποτίθεται ότι έληγε σήμερα, αποφάσισε να την παρατείνει έως αύριο για να «είναι καλός άνθρωπος» την επόμενη μέρα του Πάσχα.

Αλλά μετά τη λήξη της αυριανής προθεσμίας, «δεν θα έχουν γέφυρες», δήλωσε. «Δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Λίθινες Εποχές, ναι», λέει, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη απειλή να στείλει το Ιράν «πίσω στις Λίθινες Εποχές».

Ερωτηθείς αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της σύγκρουσης στο Ιράν με την Τεχεράνη να χρεώνει διόδια για τη διέλευση από στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προτιμούσε οι ΗΠΑ να χρεώνουν διόδια στα πλοία, λέγοντας «είμαστε οι νικητές».

«Νικήσαμε», λέει. «Είναι στρατιωτικά ηττημένοι... έχουμε μια ιδέα να χρεώνουμε διόδια».

Σημαντικό χρόνο στην τοποθέτησή του αφιέρωσε ο Ντόναντ Τραμπ να προειδοποιήσει, το μέσο ενημέρωσης που μετέδωσε πρώτο ότι υπάρχει δεύτερος αγνοούμενος πιλότος από την κατάρριψη του μαχητικού F-15.

Εμφανώς ενοχλημένος για τη διαρροή στον Τύπο περί ύπαρξης αγνοούμενου αεροπόρου στο Ιράν, μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν δίστασε να απειλήσει με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που διέρρευσε την είδηση, εάν αρνηθεί να αποκαλύψει την πηγή του, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας.

Ο Τραμπ επεσήμανε πως οι Ιρανοί δεν γνώριζαν ότι υπήρχε «αγνοούμενος» και η διαρροή της είδησης έθεσε σε κίνδυνο την τεράστια επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του.

H αποστολή διάσωσης για την ανάκτηση του δεύτερου Αμερικανού αεροπόρου, ο οποίος παρέμενε παγιδευμένος στο Ιράν ημέρες μετά τη διάσωση του πρώτου, περιλάμβανε 155 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού, 13 αεροσκάφη διάσωσης και άλλα.