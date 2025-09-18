Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την απόλυση Κίμελ: «Έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδοκίμασε σήμερα την απόφαση του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC να «κόψει» από το τηλεοπτικό του πρόγραμμα την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», λέγοντας πως ο παρουσιαστής της είπε «ένα φρικτό πράγμα» σχετικά με τον δολοφονηθέντα πολιτικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ και κατέγραφε επίσης χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.

«Ο Τζίμι Κίμελ δεν είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος.

Κατέγραφε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης και θα έπρεπε να τον έχουν απολύσει πριν από πολύ καιρό. Επομένως, ξέρετε, μπορείτε να το ονομάσετε αυτό ελευθερία λόγου ή όχι.

Διαβάστε ακόμα: Τα λόγια του Τζίμι Κίμελ που έθεσαν την εκπομπή του εκτός αέρα από το ABC

Απολύθηκε λόγω έλλειψης ταλέντου», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία.

Διαβάστε ακόμα: «Κόπηκε» η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ εξαιτίας των όσων είπε για τον ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ