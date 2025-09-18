Παρόλο που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες περσόνες της αμερικανικής τηλεόρασης, ο Τζίμι Κίμελ «φιμώθηκε» από το ABC λόγω ενός σχολίου που έκανε για τον Τσάρλι Κερκ, με το οποίο στην ουσία δεν αναφερόταν στον δολοφονηθέντα, αλλά στην επικοινωνιακή διαχείριση της πράξης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Jimmy Kimmel Live θα διακοπεί επ' αόριστον», δήλωσε εκπρόσωπος του ABC, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, την ώρα που οι πρώτες αντιδράσεις για το «μαύρο» στον Τζίμι Κίμελ είναι ενδεικτικές, ενώ ο Τραμπ πανηγυρίζει.

Στην πραγματικότητα, όμως, τι είπε ο Τζίμι Κίμελ: Στον εναρκτήριο μονόλογό του τη Δευτέρα, κατηγόρησε τη «συμμορία MAGA» ότι προσπαθεί να «κερδίσει πολιτικά πόντους» από τη δολοφονία του Κερκ, λέγοντας ότι έσπευσαν να κατηγορήσουν την αριστερά πριν γίνουν γνωστά τα κίνητρα του δολοφόνου. Το MAGA, ή «Make America Great Again» (Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη), είναι το δεξιό πολιτικό κίνημα που αποτελεί τη βάση του Τραμπ.

Διαβάστε ακόμα: Το ABC τραβάει την πρίζα στον Jimmy Kimmel – Θύελλα αντιδράσεων από fans και haters

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να χαρακτηρίσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από τους δικούς τους και κάνει ό,τι μπορεί για να κερδίσει πολιτικά οφέλη από αυτό» είπε ο Κίμελ στην εκπομπή του. «Μεταξύ των κατηγοριών, υπήρχε θλίψη», πρόσθεσε.

Brian Kilmeade can keep his job after saying we should kill the homeless, but Jimmy Kimmel gets suspended for this? pic.twitter.com/now6OJqQ8r — Mike Nellis (@MikeNellis) September 18, 2025

Ο Τζίμι Κίμελ, μεταξύ άλλων σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, συνέχισε να επικρίνει την αντίδραση του Τραμπ στη δολοφονία.

«Δεν θρηνεί έτσι ένας ενήλικος για τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο του. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο» πρόσθεσε ο Κίμελ που προκάλεσε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera