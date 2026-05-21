Η Ρωσία δημοσίευσε πλάνα από δοκιμές πυρηνικών όπλων - «Είναι η έσχατη λύση»

Βίντεο από στρατιωτικές ασκήσεις με πυρηνικά όπλα έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, παρουσιάζοντας μέρος των στρατηγικών δυνατοτήτων της Μόσχας.
Στα πλάνα καταγράφονται εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από πολεμικά πλοία, αλλά και δοκιμές πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από υπόγεια σιλό. Παράλληλα, προβάλλονται εικόνες από στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη και σύγχρονα μαχητικά τελευταίας γενιάς, με τη Ρωσία να επιδεικνύει το εύρος του πυρηνικού και στρατιωτικού της οπλοστασίου.
Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας:
Ο Vladimir Putin παρακολούθησε τις κοινές στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας και, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Λευκορωσίας, υποστήριξε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί «έσχατη λύση». Παράλληλα, σημείωσε ότι τα πυρηνικά οπλικά συστήματα λειτουργούν ως εγγύηση της κυριαρχίας και της ασφάλειας τόσο της Ρωσίας όσο και της Λευκορωσίας.
