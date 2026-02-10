Η Ρωσία επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στην Telegram λόγω χρήσης της για «τρομοκρατικούς σκοπούς»

Επιβολή σταδιακών περιορισμών στην πλατφόρμα Telegram ανακοίνωσε η Ρωσία, με την πρόφαση της «παραβίασης» της ρωσικής νομοθεσίας, καθώς οι αρχές κατηγορούν την εφαρμογή για έλλειψη μέτρων που εμποδίζουν την χρησιμοποίησή της «για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Το Telegram, που δημιουργήθηκε από τον Πάβελ Ντούροφ, διπλής ρωσικής και γαλλικής υπηκοότητας, είναι μία από τις δημοφιλέστερες στην Ρωσία πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων, μαζί με το Whatsapp, η λειτουργία του οποίου είναι σχεδόν καθολικά μπλοκαρισμένη στην Ρωσία από τον Ιανουάριο με την ίδια δικαιολογία.

«Ο ρωσικός νόμος συνεχίζει να μην εφαρμόζεται (...), κανένα πραγματικό μέτρο δεν εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και την χρησιμοποίηση της πλατφόρμας για εγκληματικούς και τρομοκρατικούς σκοπούς», ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών (Roskomnadzor), όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Για τον λόγο αυτόν (...) η Roskomnadzor θα συνεχίσει να επιβάλλει σταδιακούς περιορισμούς (κατά του Telegram) ώστε να επιτύχει την συμμόρφωση με την ρωσική νομοθεσία και να εξασφαλίσει την προστασία των πολιτών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το περασμένο καλοκαίρι μάλιστα, η Ρωσία είχε προχωρήσει σε απαγόρευση των τηλεφωνικών κλήσεων μέσω του Telegram, όπως και μέσω του Whatsapp, ιδιοκτησίας της Meta, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη καταστολή που έχει ποτέ εφαρμοσθεί κατά των κοινωνικών δικτύων που ανήκουν σε ξένους.

Πάντως, το φαινόμενο αισχροκέρδειας μέσω των πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων είναι πολύ συχνό στην Ρωσία.

Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές κατηγορούν τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές για να στρατολογήσουν Ρώσους για ενέργειες σαμποτάζ στην χώρα έναντι αμοιβής.

Η Ρωσία έχει κλιμακώσει τα τελευταία χρόνια τα μέτρα περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης στο ίντερνετ.

Στα τέλη του Ιουλίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προώθησε νόμο που τιμωρεί τις αναζητήσεις περιεχομένου που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» στο ίντερνετ και απαγορεύει την προώθηση των VPN, συστημάτων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ρωσία προκειμένου να αποφύγουν οι πολίτες τη λογοκρισία.

Από το 2024, η πλατφόρμα YouTube δεν είναι προσβάσιμη στην Ρωσία παρά μόνο μέσω VPN. Και από το 2022, το Facebook και το Instagram της Meta, η οποία έχει χαρακτηρισθεί «εξτρεμιστική» στην Ρωσία, είναι μπλοκαρισμένα.