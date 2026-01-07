Η Ρωσία έστειλε πολεμικό πλοίο να συνοδεύσει πετρελαιοφόρο που καταδιώκουν οι ΗΠΑ

Η Ρωσία έχει στείλει, τουλάχιστον, ένα πολεμικό πλοίο ώστε να συνοδεύσει ένα παλιό πετρελαιοφόρο, το οποίο προσπαθεί να καταλάβει ο αμερικανικός στόλος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, έχει σταλεί τουλάχιστον ένα υποβρύχιο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα πολεμικά. Το πλοίο, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από το Ιράν, κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα για να παραλάβει πετρέλαιο.

Η είδηση έγινε γνωστή από Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ενημερώθηκε για την επιχείρηση και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να ενημερώσει για το ευαίσθητο θέμα.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με το πετρελαιοφόρο, το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστό ως Bella 1 και τώρα ονομάζεται Marinera.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδιώκουν το πετρελαιοφόρο εδώ και εβδομάδες, μετά την προσπάθειά του να αποφύγει τον μερικό αποκλεισμό γύρω από τη Βενεζουέλα, ενώ η Ρωσία έχει λάβει όλο και πιο εμφανή μέτρα για την προστασία του.

Το πετρελαιοφόρο πλέει βορειοανατολικά στον Ατλαντικό Ωκεανό, μεταξύ Ισλανδίας και Βρετανίας, με τον πομπό θέσης του ενεργοποιημένο, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της MarineTraffic. Από εκεί, θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς τη Βαλτική Θάλασσα ή γύρω από τη Σκανδιναβία προς το Μούρμανσκ, το παγωμένο λιμάνι της Ρωσίας στην Αρκτική.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή σταμάτησε το δεξαμενόπλοιο στη θάλασσα της Καραϊβικής στις 21 Δεκεμβρίου.