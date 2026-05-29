Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα (29/5) ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ρωσία φέρεται να χτύπησε επίσης την Ρουμανία, καθώς ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ήδη από τη Δευτέρα, ότι σκοπεύει να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» σε στόχους στο Κίεβο και προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες άλλων χωρών να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο Ζελένσκι ζητά κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ζελένσκι ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τόνισε ότι η εφαρμογή συμφωνιών με εταίρους για απόκτηση συστημάτων αεροπορικής άμυνας δεν πρέπει να καθυστερήσει.

We have intelligence data indicating that Russia is preparing for a new massive attack. It is important that all our partners know what is happening and that Russia continues to rely on missiles and further war, not diplomatic steps. First of all, this means that additional… pic.twitter.com/pE8dUnugWn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2026

Παράλληλα σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Naftogaz, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, ανακοίνωσε πως μια ρωσική επίθεση σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού ομίλου διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Εγκαταστάσεις της Naftogaz στις επαρχίες του Χαρκόβου και του Σούμι, στόχος επανειλημμένων ρωσικών επιθέσεων, δέχτηκαν ξανά επιθέσεις, ανακοίνωσε ο όμιλος.

H Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο

Στο μεταξύ, η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην νοτιοανατολική πόλη Κονστάντζα και θα κλείσει το προξενείο, όπως δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν μετά την συντριβή του drone στην οροφή μια πολυκατοικίας όπου εξερράγη.

Ο ίδιος είπε επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι έως ότου η Ρουμανία αναβαθμίσει την αντιαεροπορική της άμυνα, έχει συνάψει συμφωνία με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για μετεγκατάσταση ορισμένου εξοπλισμού στην χώρα.

Η Ρωσία θα απαντήσει σύντομα στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κονστάντζα, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ρουμανία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε σήμερα την Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά και δεσμεύθηκε να «υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας», μετά την ανακοίνωση της Ρουμανίας ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη .