Ανάρτηση «όλο αιχμές» έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα (13/5) στα κοινωνικά δίκτυα, με φόντο τις ρωσικές επιθέσεις της Τετάρτης (13/5).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία, επιτέθηκε στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 800 drones, με αποτέλεσμα έξι άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

It certainly cannot be called a coincidence that one of the longest massive Russian attacks against Ukraine takes place precisely at the time when the President of the United States arrived for a visit to China – a visit from which much is expected. In this difficult geopolitical… pic.twitter.com/lggXvoAJtS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε μέσω X τη Μόσχα ότι επιτέθηκε σκόπιμα την ημέρα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

«Από τα μεσάνυχτα, έχουν ήδη εκτοξευθεί τουλάχιστον 800 ρωσικά drones», δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί» και ότι «σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύμπτωση το γεγονός ότι μία από τις μακροβιότερες μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας λαμβάνει χώρα ακριβώς τη στιγμή που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε για επίσκεψη στην Κίνα.

