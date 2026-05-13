Ανάρτηση «όλο αιχμές» έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα (13/5) στα κοινωνικά δίκτυα, με φόντο τις ρωσικές επιθέσεις της Τετάρτης (13/5).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρωσία, επιτέθηκε στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 800 drones, με αποτέλεσμα έξι άτομα να χάσουν τη ζωή τους.
Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε μέσω X τη Μόσχα ότι επιτέθηκε σκόπιμα την ημέρα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.
«Από τα μεσάνυχτα, έχουν ήδη εκτοξευθεί τουλάχιστον 800 ρωσικά drones», δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί» και ότι «σίγουρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σύμπτωση το γεγονός ότι μία από τις μακροβιότερες μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας λαμβάνει χώρα ακριβώς τη στιγμή που ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε για επίσκεψη στην Κίνα.
