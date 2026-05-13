Πούτιν: «Η Ρωσία θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις πυρηνικές δυνάμεις της»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της και να αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα τα οποία θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα, μετέδωσαν τα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε χθες (12/05)ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να αναπτύξει έως το τέλος του τρέχοντος έτους τον νέο πύραυλο Sarmat που θα μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήττει στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
- Το πέσιμο ΠΑΣΟΚ στους δημοσκόπους, η δύναμη του Τσίπρα στην Αττική και το λάθος του Γιούνκερ
- Survivor: Τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου - «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω, όλα τα άλλα θα τα δούμε»
- Eurovision 2026: Αλλάζει ο τρόπος ψηφοφορίας φέτος - Ανησυχίες για χειραγώγηση από το Ισραήλ
- Μαριάννα Καλλέργη για Survivor: «Ήμουν σαν πτώμα, με έσερναν - Η παραγωγή ήταν έξαλλη που πήγα νοσοκομείο»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.