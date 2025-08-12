Η Ρωσία θέλει να «ρίξει» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Πώς θα επιβιώσει ο Ουκρανός πρόεδρος

Άρθρο ανάλυση της βρετανικής Telegraph στέκεται στην επερχόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, και στο πού στέκεται ακριβώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον οποίο παραμένει άγνωστο το εάν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής.

Για τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, αξιωματούχους και αναλυτές, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει κάνει τίποτα για να μετριάσει τους μακροχρόνιους πολεμικούς του στόχους στην Ουκρανία, γράφει αρχικά η Telegraph.

Λένε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει τίποτα λιγότερο από μια κυβέρνηση φιλική προς το Κρεμλίνο στο Κίεβο, την παρεμπόδιση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τον περιορισμό του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της. Όταν ο Πούτιν συζήτησε για πρώτη φορά τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025, η απαίτηση για εκλογές ως αντάλλαγμα για την κατάπαυση του πυρός φαινόταν ένας ρεαλιστικός τρόπος για την ανατροπή της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι κάνει δηλώσεις | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Ζελένσκι: Η αλλαγή στη στάση, αποτέλεσμα πολιτικής Τραμπ

Ωστόσο, με το πέρασμα των μηνών, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να μετατοπίζει σιγά σιγά την προτίμησή του από τη Μόσχα προς το Κίεβο. Η εμφανής αλλαγή κατεύθυνσης του Λευκού Οίκου έχει δυσκολέψει τη Ρωσία να προβάλλει τέτοιου είδους τελεσίγραφα, γράφει η Telegraph.

Η διατήρηση αυτών των απαιτήσεων καθιστά τον Πούτιν ως το κύριο εμπόδιο στις ειρηνευτικές προσπάθειες του κ. Τραμπ.

Τώρα, με τους ηγέτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ να ετοιμάζονται για την πρώτη τους -πρόσωπο με πρόσωπο- συνάντηση από το 2019, ο Πούτιν χρειάζεται έναν άλλο τρόπο για να προωθήσει το όραμά του για την απομάκρυνση της φιλοδυτικής κυβέρνησης του Κιέβου.

Μήπως το κλειδί για να σπείρει περαιτέρω χάος μέσω μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ βρίσκεται στο ίδιο το σύνταγμα της Ουκρανίας; Οι νόμοι του Κιέβου ορίζουν ότι ο πρόεδρος ή το κοινοβούλιο δεν μπορούν νομικά να παραχωρήσουν έδαφος χωρίς εθνικό δημοψήφισμα, προσθέτει η Telegraph.

Πρακτικά, αυτό δεν θα ήταν δυνατό επί του παρόντος, δεδομένου ότι η Ρωσία καταλαμβάνει περίπου το 20% της Ουκρανίας. Και οποιαδήποτε προσπάθεια να ενεργήσει μονομερώς και να παρακάμψει το σύνταγμα θα προκαλούσε αναταραχές – κυρίως μεταξύ των στρατιωτών που έχουν πολεμήσει τόσο σκληρά για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους για περισσότερα από τρία χρόνια. Η θέση του κ. Ζελένσκι θα ήταν πιθανώς αδύνατη, διευκρινίζει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Για αυτόν τον λόγο, όταν η Ουάσιγκτον και η Μόσχα διερευνούσαν μια συμφωνία που θα οδηγούσε σε κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τις περιοχές Ντονμπάς του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, ο κ. Ζελένσκι αναγκάστηκε να εκφράσει την έντονη αντίθεσή του.

Από στρατιωτική άποψη, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είχε κερδίσει τίποτα, εκτός από τη διακοπή των εχθροπραξιών, ενώ η Ρωσία θα είχε τη δυνατότητα να παρακάμψει δωρεάν μερικές από τις πιο ισχυρές άμυνες της Ουκρανίας. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από τη βόρεια περιοχή του Σούμι και το γειτονικό Χάρκοβο.

Αυτή η στρατηγική, σύμφωνα με την Jaroslava Barbieri, ερευνητική συνεργάτιδα στο Φόρουμ της Ουκρανίας του Chatham House, σχεδιάστηκε από τον Πούτιν για να παρουσιάσει τον κ. Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στα μάτια του κ. Τραμπ. «Θα έλεγα ότι, απαιτώντας τμήματα του ουκρανικού εδάφους ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Πούτιν γνωρίζει ότι ο όρος αυτός είναι απαράδεκτος για τους περισσότερους Ουκρανούς» δήλωσε η κυρία Μπαρμπιέρι.

Η απόρριψη της πρότασης θα μπορούσε να «παρουσιάσει τη θέση της Ουκρανίας ως μη συνεργάσιμη και αχάριστη προς τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, μόνο το 38% των Ουκρανών ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν εδαφικές απώλειες «προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη το συντομότερο δυνατό και να διατηρηθεί η ανεξαρτησία».

Σε σύγκριση, το 52% δήλωσαν ότι ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι στην παραχώρηση εδαφών «ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει περισσότερο». Ωστόσο, ο κ. Ζελένσκι έχει αποδεχτεί ότι κάποια μορφή παραχώρησης εδαφών θα είναι απαραίτητη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Χωρίς αυτήν, είναι πιθανό να χάσει την υποστήριξη των Αμερικανών και, τελικά, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα αρχίσουν να απομακρύνονται. Ο κ. Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα: «Θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές, κάποιες αλλαγές στα εδάφη».

Με πληροφορίες από Telegraph