To no pants είναι πάλι το απόλυτο trend στη μόδα και το timing δεν είναι καθόλου τυχαίο

Οι διασημότητες έχουν πλέον αλλεργία στα παραδοσιακά παντελόνια. H Bella Hadid και η Julia Fox εμφανίζονται σχεδόν μόνο με τα εσώρουχα, ενώ τα κορμάκια, τα oversize σακάκια που φοριούνται ως φορέματα και τα διαφανή υφάσματα που αποκαλύπτουν ό,τι φοριέται εσωτερικά φαίνεται πως εδώ και καιρό έχουν γίνει το απόλυτο trend.

Η διαδεδομένη αυτή τάση της απουσίας του κλασικού παντελονιού έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου είδους ρούχου, πιο μικροσκοπικού κι από τα πιο μικροσκοπικά σορτς και πιο ογκώδους από τα εσώρουχα. Για την Julie Beck από το Atlantic -που εστιάζει και στο συγκεκριμένο θέμα- η νέα μόδα έχει και όνομα και λέγεται υφασμάτινη πάνα. Fashion Diaper, για να το θέσουμε σωστά σε όλες τις γλώσσες.

Αν θες να τη συγκρίνεις με κάτι, για να καταλάβεις απόλυτα περί τίνος πρόκειται, σκέψου τα hots pants της δεκαετίας του 1970 ή κάτι από τα σορτς της δεκαετίας του '40. Η διαφορά τώρα είναι πως η νέα μόδα έχει έναν και μοναδικό στόχο. Το λουκ να μοιάζει με εσώρουχο και να προβάλλει τα πόδια.

Γυναίκες τη δεκαετία του '40 | Getty Images

Τα σετ συνδυάζονται με αξεσουάρ όπως ζώνες, διακοσμημένα κοσμήματα και πολύχρωμα επιπλέον υφάσματα από δέρμα ή μαλλί. Η επίδειξη μόδας της Miu Miu για το φθινόπωρο/χειμώνα του 2023 είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ολοκαίνουργιας τάσης. «Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα στροφή προς τα πόδια», είπε η Nancy Deihl, συγγραφέας του βιβλίου, "Η ιστορία της σύγχρονης μόδας, από το 1850"».

Γιατί τα πόδια και γιατί τώρα;

Γιατί όμως το απόλυτο trend εστιάζει στα πόδια και πώς αναδείχθηκε όλη αυτή η τάση τώρα; Απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με σαφήνεια, αλλά μια πρώτη εξήγηση μπορεί να είναι πως απλά κάνει το αυτονόητο για να επιτευχθεί η επιτυχία στον χώρο της μόδας, με άλλα δηλαδή λόγια, τραβά την προσοχή.

«Δεν είναι τόσο εύκολο πια να προκαλέσεις έκπληξη με τα ρούχα που φοράς», τόνισε η Sonya Abrego, ιστορικός μόδας στο Parsons School of Design. Η Taylor Swift σε πρόσφατη περιοδεία της επέλεξε δύο εκδοχές ενός αντίστοιχου ρούχου της Vivienne Westwood με ψηλή μέση, ενώ η Olivia Rodrigo και η Beyoncé έχουν αποδείξει πολλάκις πως εμπιστεύονται το στυλ με κλειστά μάτια.

Οι διασημότερες ποπ σταρ επιλέγουν την συγκεκριμένη τάση και για έναν ακόμα λόγο. Προσφέρει ελευθερία κινήσεων και μπορεί εύκολα να φορεθεί κάτω από άλλα ρούχα, άρα ενδείκνυται για γρήγορες αλλαγές πίσω από τη σκηνή.

Η Sarah Chapelle, που διαχειρίζεται το blog της Taylor Swift, το περιέγραψε με λίγες μόνο λέξεις. «Θεωρώ "την υφασμάτινη πάνα" την απόλυτη ενδυμασία για μια ποπ σταρ. Θυμίζει μαθήματα χορού και δημιουργεί ένα οπτικό τέχνασμα που μακραίνει το πόδι».

Τα σορτς όμως εμφανίζονται και εκτός σκηνής, στις πασαρέλες, στο κόκκινο χαλί ακόμα και στους δρόμους, συνδυαστικά βέβαια με τα κατάλληλα αξεσουάρ. Η κορύφωση της τάσης των παντελονιών «χωρίς παντελόνια» ήταν ίσως το φετινό Met Gala, όπου ο ενδυματολογικός κώδικας ήταν «Tailored for You» (Σχεδιασμένο για εσάς).

Αρκετές από τις σταρ φορούσαν κορμάκια ή μίνι φορέματα εμπνευσμένα από ανδρικά ρούχα, ενώ άλλες εμφανίστηκαν ακριβώς με το νέο λουκ που περιγράφουμε. Σαφώς τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά για όσες δεν είμαστε Taylor Swift ή Sydney Sweeney. Για τον λόγο αυτό, ο οίκος Prada λάνσαρε πέρυσι ένα από τα πιο αγαπημένα στυλ των street stylers, το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ εύκολα με ένα meh dress και ένα ψηλόμεσο εσώρουχο. Η Kendall Jenner το έχει ήδη φορέσει με κάθε πιθανό τρόπο.