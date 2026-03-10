Μενού

Η Τουρκία ανέπτυξε Patriot στη Μαλάτια «για την προστασία του εναέριου χώρου»

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για την ανάπτυξη του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτια.

Patriot
Patriot | Φωτ. Αρχείου: EPA/RAINER JENSEN/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτια, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στην Μαλάτια, να σημειωθεί, βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ. 

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε σχετική ανακοίνωση. 

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται πως η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται για την ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου.

«Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε λάβει, το ΝΑΤΟ αύξησε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot έχει αναπτυχθεί στη Μαλάτια για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας».

Η Άγκυρα τονίζει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και συνεχίζει τον συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Διατηρώντας τις αμυντικές και ασφαλείς δυνατότητές της στο υψηλότερο επίπεδο, η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα» καταλήγει. 

 
Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία έχει δεχθεί δύο επιθέσεις με πυραύλους από το Ιράν, το οποίος - τουλάχιστον για τη μία περίπτωση - αρνείται ότι στόχευσε τουρκικό έδαφος. 

