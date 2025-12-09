Η Τουρκία διαπραγματεύεται με εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες

Η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την TerraPower, εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, για μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), έχοντας ως σχέδιο την δημιουργία ελάχιστης χωρητικότητας μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 5.000 μεγαβάτ έως το 2050.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε την Τρίτη (09/12) ότι η Τουρκία στοχεύει στη διαφοροποίηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της.

Οι δηλώσεις του Μπαϊρακτάρ:

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μικρούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 μεγαβάτ έως το 2050».

Η TerraPower LLC, είναι μια αμερικανική εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων με έδρα το Μπέλβιου της Ουάσινγκτον. Η TerraPower αναπτύσσει μια κατηγορία ταχέων πυρηνικών αντιδραστήρων.

O Γκέιτς είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TerraPower.

Η εταιρεία έχει επίσης λάβει χρηματοδότηση από άλλους μεγάλους επενδυτές και ομίλους, όπως η SK Group (Νότια Κορέα), η NVentures (το επενδυτικό σκέλος της NVIDIA), η HD Hyundai, καθώς και από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) μέσω του Προγράμματος Επίδειξης Προηγμένων Αντιδραστήρων (ARDP).

Ενώ ο Γκέιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση και συνεχίζει να την υποστηρίζει ενεργά ως βασικός επενδυτής και πρόεδρος, η ιδιοκτησιακή δομή περιλαμβάνει και άλλους επενδυτές και ιδιώτες.