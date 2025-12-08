Ιαπωνία: Βίντεο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού - Κύματα 40 εκατοστών από τσουνάμι

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε νωρίτερα σήμερα τη βόρεια Ιαπωνία προκάλεσε δύο κύματα τσουνάμι, ύψους 40 εκατοστών το καθένα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Το μέγεθος του σεισμού

Το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS) τόνισε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών και σημειώθηκε στις 23:15 τοπική ώρα (16:15 ώρα Ελλάδας) με επίκεντρο στ' ανοιχτά των ακτών της Μισάβα, στις ακτές του Ειρηνικού της Ιαπωνίας, σε εστιακό βάθος 53 χιλιομέτρων.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε αμέσως προειδοποίηση για τσουνάμι. Ένα πρώτο κύμα ύψους 40 εκατοστών έπληξε ένα λιμάνι στη βόρεια επαρχία Αομόρι, όπου βρίσκεται η Μισάβα, στις 23:43, σύμφωνα με την υπηρεσία. Στις 23:50, ένα άλλο κύμα 40 εκατοστών έφτασε στην πόλη Ουρακάβα, στην επαρχία Χοκάιντο.

Η JMA έδωσε αρχική μέτρηση του σεισμού σε 7,2 βαθμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χλμ στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, με εστιακό βάθος 50 χλμ.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση ότι επικίνδυνα κύματα τσουνάμι από τον σεισμό ενδέχεται να πλήξουν περιοχές εντός 1.000 χλμ από το επίκεντρο του σεισμού, κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας και της Ρωσίας. Προέβλεψε κύματα μικρότερα των 3 εκατοστών από το επίπεδο της παλίρροιας για τις ακτές των Γκουά, Φιλιππίνων και Ρωσίας.

Η ένταση της σεισμικής δόνησης στην ιαπωνική κλίμακα 1 έως 7 ανέρχεται σε 6+, σύμφωνα με την JMA.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την ώρα του σεισμού προκαλούν τρόμο με τη σφοδρότητα του φαινομένου.

M7.6 earthquake in Hachinohe City captured by Aomori Asahi Broadcasting.



Japan’s disaster preparedness saves lives, but the sheer force of this quake is shocking.



May every family find protection and every soul find courage. 🇯🇵🙏#Japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/vmHIVCrflj — Sumit (@SumitHansd) December 8, 2025

Οι τραυματισμοί

Άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK, επικαλούμενος έναν υπάλληλο ξενοδοχείου στο Χατσίνοχε, κοντά στο Αομόρι.

Πλάνα από βίντεο δείχνουν θραύσματα σπασμένων γυαλιών διάσπαρτα στους δρόμους.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στη μεγάλη πόλη Σαπόρο, στη βόρεια Ιαπωνία, όπου ήχησαν οι προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Ένας δημοσιογράφος του NHK στο Χοκάιντο (βόρεια Ιαπωνία) έκανε λόγο για μια οριζόντια δόνηση που διήρκεσε περίπου 30 δευτερόλεπτα και o ίδιος δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

Νωρίτερα, η JMA προειδοποίησε ότι τσουνάμι ύψους έως και τριών μέτρων θα μπορούσε να πλήξει τη βορειοανατολική ακτή της χώρας.

Ο φονικός σεισμός του 2011

Η περιοχή εξακολουθεί να μην έχει συνέλθει από τον καταστροφικό σεισμό των 9 βαθμών το 2011, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του περίπου 18.500 νεκρούς ή αγνοούμενους. Η καταστροφή οδήγησε επίσης στην τήξη τριών αντιδραστήρων στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή του είδους έπειτα από αυτήν του Τσερνόμπιλ.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στη συμβολή τεσσάρων τεκτονικών πλακών, στο αποκαλούμενο Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού. Η χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα σεισμικής δραστηριότητας στον κόσμο.

Το αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει περίπου 1.500 σεισμούς ετησίως. Οι περισσότεροι είναι μικροί, αν και οι ζημιές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία και το βάθος τους.

