Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην περιοχή Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (28/07) στη χώρα.

Σημειώνεται πως οι Αρχές έχουν ανακοινώσει πως τραυματίστηκαν τουλάχιστον 50 άτομα από τη δόνηση.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, υπάρχουν πληροφορίες για έκρηξη σε εγκαταστάσεις του Aeon Mall Kumamoto στην πόλη Κασίμα, κοντά στο επίκεντρο της δόνησης.

Το εμπορικό κέντρο ήταν ανοιχτό, αλλά αποφασίστηκε εκκένωση μετά τα 7,1R, όπως ενημερώνει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK.

«Πολλοί άνθρωποι» έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές από τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετά την κατάρρευση ενός ορόφου, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση NHK.

Η διαχειρίστρια εταιρεία δήλωσε ότι εξετάζει την κατάσταση και προσπαθεί να ξεδιαλύνει το εάν υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι Αρχές έλαβαν αναφορές ότι μέρος του εξωτερικού τοίχου του εμπορικού συγκροτήματος είχε καταρρεύσει. Η πυροσβεστική, επίσης, έλαβε πολλαπλές κλήσεις έκτακτης ανάγκης για το περιστατικό.

BREAKING: Police report sound of blast at shopping mall after Japan earthquake, unclear if any injuries pic.twitter.com/fEl18YVEYa — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2026

Πλαίσια που γυρίστηκαν από ελικόπτερο NHK δείχνουν εκτεταμένες δομικές ζημιές στο κτίριο, με τμήματα του εξωτερικού τοίχου να έχουν ξεφλουδιστεί και ο χαλύβδινος σκελετός να είναι εκτεθειμένος. Επίσης, μέρη της στέγης φαίνεται να έχουν καταρρεύσει και μια μεγάλη τρύπα είναι ορατή στην ταράτσα.

Εικόνες καταστροφής στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό

«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματισμένοι…σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν» δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο.

«Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

Ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 τραυματίες, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού επίσης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

Το NHK μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή στα οποία να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, μεγάλες ρωγμές στους δρόμους καθώς και ένα εμπορικό τρένο που είχε εκτροχιαστεί.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Οι πολίτες καλούνται σε επαγρύπνηση

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power, που διευκρίνισε ότι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

«Όταν συνέβη ο σεισμός, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση περίπου μισή ώρα μετά τον σεισμό υπάλληλος του NHK στην επαρχία Κουμαμότο.

Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της, ανάμεσά τους των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης με τις αεροπορικές εταιρίες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις. Οι εταιρίες τηλεπικοινωνίας KDDI και Docomo ανακοίνωσαν ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δύο καταστροφικούς σεισμούς -έναν μεγέθους 6,5 βαθμών τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας δεύτερος με μέγεθος 7,3 βαθμούς. Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων των 2.800.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών είχε επίσης σημειωθεί στη βόρεια Ιαπωνία στις 25 Ιουνίου, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή σημαντικές ζημιές.