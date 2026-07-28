Έρχονται οι πρώτες πληροφορίες για ζημιές στην Ιαπωνία, μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε τη νομαρχία Κουμαμότο στην περιοχή Κιούσου, ενώ παραμένει σε ισχύ η προειδοποίηση για τσουνάμι, με τα πρώτα κύματα να έχουν ήδη φτάσει στις ακτές.

Η δόνηση έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας σεισμικής έντασης (σίντο) της χώρας, που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί.

Περίπου μισή ώρα μετά τον πρώτο, καταγράφηκε και ένας δεύτερος της τάξης των 5 Ρίχτερ, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμένουν σε εγρήγορση.

Ζημιές μετά τον σεισμό στην Ιαπωνία

Πλάνα από τον εθνικό δημόσιο φορέα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Ιαπωνίας, NHK, δείχνουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές μετά το χτύπημα του Εγκελάδου.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα είναι αυτά ή το μέγεθος των καταστροφών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Ούκι ανέφερε πως έλαβε πολλά τηλεφωνήματα για φωτιές στην περιοχή.

Έφτασαν τα πρώτα κύματα του τσουνάμι

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι για τις περιοχές Αριάκε και Γιατσουχίρο, καλώντας τους πολίτες να μείνουν μακριά από την παράκτια ζώνη.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, εκπρόσωπος της κυβέρνησης προειδοποίησε ότι αναμένονται κύματα ύψους περίπου ενός μέτρου.

Το πρώτο κύμα έφτασε στις προαναφερθείσες περιοχές, λίγο μετά τον σεισμό, αλλά οι Αρχές τονίζουν ότι η προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ.

Σε ανάρτησή της στο X, η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι κάλεσε τους κατοίκους στις σεισμόπληκτες πειροχές «να παραμείνουν σε εγρήγορση για άλλον έναν σεισμό, ανάλογου μεγέθους». Συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση εργάζεται για να διαλευκανθεί το επίπεδο των καταστροφών «όσο το δυνατόν συντομότερα».

Instructions by Prime Minister in Response to the Large Earthquake in Kumamoto Prefecture (16:29) pic.twitter.com/fsxY7xJx5F — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) July 28, 2026