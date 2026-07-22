Ιαπωνία: Έπεσε από 12ώροφο κτίριο και προσγειώθηκε σε πεζή - Εκείνος ζει, αυτή πέθανε

Μπορεί να φαντάζει σαν σενάριο ταινίας, αλλά στην Ιαπωνία ένας άνδρας έπεσε από 12ώροφο κτίριο και κατέληξε πάνω σε πεζή στο έδαφος. Εκείνος σώθηκε από την μεγάλη πτώση, ενώ η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο 29χρονος Shinsei Taguchi έπεσε από πελώριο κτίριο νωρίς το πρωί της περασμένης Κυριακής (19/07), και τραυμάτισε την 23χρονη Houra Inaba, η οποία κινούνταν στο πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα.

Οι δύο τους μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι, με την νεαρή να αφήνει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο λόγω αιμορραγικού σοκ.

Ο 29χρονος, σύμφωνα με την ενημέρωση από τα τοπικά ΜΜΕ, παραμένει «χωρίς τις αισθήσεις του και σε κρίσιμη κατάσταση».

Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν ο Taguchi πήδηξε από το κτίριο ή έπεσε κατά λάθος. Ούτε έχει ξεκαθαριστεί από ποιον όροφο ακριβώς βρέθηκε στο κενό.

Φίλη της 23χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία, που ερευνά το τι συνέβη στο σημείο.

Εικόνες από το την περιοχή, μετά το περιστατικό, δείχνει αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει το κτίριο για να διενεργήσουν την έρευνά τους.

Γίνεται λόγος για μία «πολυσύχναστη περιοχή με πολλά καταστήματα και εγκαταστάσεις διασκέδασης». Υπάρχουν, επίσης, «πολλά κτίρια γραφείων και διαμερίσματα».

Η τοπική αστυνομία αρκέστηκε να σχολιάσει πως διεξάγει έρευνα για το σοβαρό περιστατικό, χωρίς να δώσει καμία λεπτομέρεια.