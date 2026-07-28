Συναγερμός έχει σημάνει στη νοτιοδυτική Ιαπωνία μετά την ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη διοικητική περιφέρεια Κουμαμότο.

Ο απολογισμός της φυσικής καταστροφής προδιαγράφεται βαρύς, καθώς καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σοβαρά προβλήματα στο συγκοινωνιακό δίκτυο της περιοχής, αλλά και έντονοι φόβοι για ανθρώπινες απώλειες.

Εφιάλτης σε εμπορικό κέντρο και εγκλωβισμένοι

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των αρχών εστιάζονται στην κατάρρευση ενός ορόφου σε εμπορικό κέντρο της πληγείσας περιοχής. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS, υπάρχει ήδη «σημαντικός αριθμός» ανθρώπων που βρήκαν τον θάνατο κάτω από τα ερείπια.

Scores Injured as Major 7.1 Earthquake Causes Severe Damage in Southwestern Japan



Infrastructure damage and reported explosions at a shopping complex trigger major emergency operations across Kumamoto Prefecture following heavy seismic activity. #EuroPost pic.twitter.com/UClZRTiGfK — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) July 28, 2026

Παρότι η τοπική αστυνομία, σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), δήλωσε πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση την ύπαρξη θυμάτων, οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το σκηνικό της καταστροφής επιδεινώνουν οι αναφορές που έλαβε η αστυνομία νωρίτερα για έκρηξη στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, στην πόλη Κουμαμότο.

Παράλυση των συγκοινωνιών και κατάρρευση γέφυρας

Ο εγκέλαδος προκάλεσε ταυτόχρονα και την άμεση παράλυση του τοπικού συγκοινωνιακού δικτύου. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Kyodo News, την ώρα ακριβώς που εκδηλώθηκε η ισχυρή δόνηση, μια αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε στο πλάι, στον σταθμό Yatsushiro.

Την ίδια στιγμή, εναέρια πλάνα που προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση κατέγραψαν την κατάρρευση μιας γέφυρας, καταδεικνύοντας τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Διαβάστε ακόμα: Ακρίτα για την δεξίωση στο Προεδρικό: «Δεν θα συγχρωτιστούμε με ορφανά του Παττακού - Δεν σέβομαι τον Τασούλα»

Για αυστηρούς προληπτικούς λόγους, ανεστάλησαν αμέσως όλα τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας (Shinkansen), καθώς και των τοπικών αμαξοστοιχιών στο νησί Κιούσου, ενώ έκλεισε και ο διάδρομος προσαπογείωσης στο αεροδρόμιο Aso Kumamoto προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Καθησυχαστικός ο ΔΟΑΕ για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Μέσα στο γενικευμένο κλίμα έκτακτης ανάγκης, ανακουφιστικά είναι τα νέα όσον αφορά τις πυρηνικές υποδομές της χώρας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε επίσημα ότι ενημερώθηκε από την ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας πως δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές και δεν έχει προκύψει κανένα απολύτως ζήτημα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι.

«Ο ΔΟΑΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση», υπογράμμισε ο οργανισμός σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, παραμένοντας σε επιφυλακή για τις εξελίξεις.