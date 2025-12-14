Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το μακελειό στο Σίδνεϊ στο δεκάλεπτο τρόμου: Ύμνοι για τον ήρωα πολίτη

Σε σοκ παραμένει η Αυστραλία αλλά και η παγκόσμια κοινή γνώμη από την τρομοκρατική επίθεση δύο ενόπλων εναντίον πλήθους που γιόρταζε σήμερα (14/12) την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους και τραυματίζοντας 40, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για μια «καθαρά αντισημιτική» ενέργεια.

«Αυτή ήταν μια φρικτή επίθεση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής στον Λευκό Οίκο.

Η επίθεση συνέβη περίπου τις 18:45 τοπική ώρα (09:45 ώρα Ελλάδας) ένα ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα, όπου όπως κάθε Σαββατοκύριακο, η διάσημη παραλία είναι συνήθως είναι γεμάτη με περιπατητές, κολυμβητές και σέρφερ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, σε συνέντευξη Τύπου. Αυτή ήταν μια «τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον.

«Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», τόνισε, συμπληρώντας πως ομάδα πυροτεχνουργών επιχειρεί για να εντοπίσει πιθανούς άλλους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ένας από τους ύποπτους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε, ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η αστυνομία ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος δράστης, ανέφερε ο Λάνιον.

Δύο αστυνομικοί ήταν μεταξύ των 29 ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, είπε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών. Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

🇦🇺🇮🇱 New (almost full) video of the mass shooting at Bondi Beach.



The first Shooter is neutralized at 4:35 and the second shortly after at 5:49.

Μακελειό στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα...σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία».

«Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Μαρτυρία Έλληνα κατοίκου του Σίδνεϊ

Ο Αλέξανδρος Καλτσάς, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για τις δραματικές στιγμές στη φημισμένη παραλία.

Ο Έλληνας κάτοικος του Σίδνεϊ ανέφερε: «Αυτή η παραλία είναι από τα πιο όμορφα μέρη. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε εκεί στη γιορτή ή να περνάει κάποιος από το σημείο. Είχε πολύ κόσμο γιατί είχε ζεστή ημέρα.

Ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς μας εδώ στην Αυστραλία. Εδώ υπάρχει ένα καλό κλίμα με όλους, Έλληνες, Αραβόφωνες, Αυστραλούς, όλοι συνυπάρχουν καλά μεταξύ τους. Δεν θα βγαίνουν λόγια από αύριο από μέσα μας.

Υπάρχουν 160.000 Έλληνες εδώ, είχα έναν πολύ γνωστό μου, κουμπάρο, που ήταν εκεί, οδηγούς uber, περνούσε τουρίστες από το σημείο. Πέρασαν οι σφαίρες πάνω από το αμάξι. Του έχουν μείνει τραύμα οι κραυγές του κόσμου μέχρι να φύγουν από το σημείο».

Μακελειό στην Αυστραλία: «Ήρωας» ο πολίτης που αφόπλισε έναν δράστη

Ένας περαστικός που όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός ενόπλου άνδρα κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης επαινείται ως ήρωας, η θαρραλέα πράξη του οποίου έσωσε ζωές.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα, τον οποίο τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, σε ένα πάρκινγκ, φορώντας λευκή μπλούζα να επιτίθεται σε έναν ένοπλο με σκούρα μπλούζα που κρατά ένα τουφέκι πυροβολώντας εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο αλ Αχμεντ ορμά και πιάνει τον ένοπλο από πίσω, αποσπώντας με τα χέρια του του το τουφέκι πριν στρέψει το όπλο πίσω στον φερόμενο δράστη της επίθεσης. Ο τελευταίος, όπως φαίνεται στο βίντεο, υποχωρεί προς μια γέφυρα όπου βρίσκεται ένας άλλος δράστης, ενώ ο περαστικός αφήνει το όπλο στο έδαφος.

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

The civilian who tackled and disarmed one of the gunmen during the mass shooting at a Hanukkah celebration on Sydney's Bondi Beach has been identified as 43-year-old Ahmed al Ahmed, a local fruit shop owner and father of two.

«Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ένας ύποπτος της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην παραλία όπου διεξαγόταν εκδήλωση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα και η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος ένοπλος.

Το μέσο ενημέρωσης Seven News τόνισε ότι ο αλ Αχμεντ νοσηλεύεται μετά από δύο τραύματα που έφερε από πυροβολισμούς.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επαίνεσε τις ενέργειες των Αυστραλών που «έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους». «Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έδωσε ζωές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Πολλοί άλλοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους προς τον αλ Αχμεντ με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν μακριά από τον κίνδυνο, αλλά αυτός ο άνδρας, παρών στη σφαγή στην παραλία Μπόνταϊ, που μόλις συνέβη , δεν ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους», είπε ένας χρήστης με ανάρτηση στο X.

«Αυτός ο Αυστραλός έσωσε αμέτρητες ζωές αφαιρώντας το όπλο από έναν από τους τρομοκράτες στην παραλία Μπόνταϊ. ΗΡΩΑΣ», έγραψε ένας άλλος.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την πρώτη νύχτα της Χάνουκα στην παραλία αυτή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε αυτό που Αυστραλοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως στοχευμένη αντισημιτική επίθεση. .