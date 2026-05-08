Ημέρα της Ευρώπης: Εορτασμοί για τα 76 χρόνια με πολλές εκδηλώσεις από το Ευρωκοινοβούλιο

Φέτος συμπληρώνονται 76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την γνωρίζουμε σήμερα.

Το 2026, η Ημέρα της Ευρώπης - 9 Μαΐου - σηματοδοτεί, επίσης, δύο σημαντικά ορόσημα, όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ανακοίνωσή του: 40 χρόνια από την ένταξη της Πορτογαλίας και της Ισπανίας στην ΕΕ και 40 χρόνια από τους πρώτους επίσημους εορτασμούς της σημαντικής Ημέρας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εξαγγελθεί πολλές εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ανοίξουν τις πόρτες τους στους επισκέπτες, προσφέροντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με το έργο τους. Η δράση είναι ετήσια.

Παράλληλα, κτίρια και μνημεία-ορόσημα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο θα φωτιστούν με τα χρώματα της ΕΕ.

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα εργάζονται για την προστασία της δημοκρατίας, την ενίσχυση της ευημερίας και την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ημέρα της Ευρώπης αποτελεί μια ευκαιρία για τους πολίτες και τα θεσμικά τους όργανα να συναντηθούν για να γιορτάσουν την κοινή τους κοινότητα και τα επιτεύγματά τους» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στις Βρυξέλλες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλεί τους πολίτες να ανακαλύψουν πώς η νομοθεσία της ΕΕ διαμορφώνει την καθημερινή ζωή και πώς μπορεί να επηρεάσει το μέλλον της Ευρώπης, με το σύνθημα: «Ελάτε να δείτε τη Δημοκρατία στην πράξη».

Στο Λουξεμβούργο, οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν ξεναγήσεις στο Europa Experience και μια έκθεση για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.