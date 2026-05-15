Ινδία: Εκτοξεύτηκε στα 15 μέτρα λόγω ανέμου και έζησε για να πει την ιστορία

Ο άνδρας παρασύρθηκε από τους σφοδρούς ανέμους στην Ινδία και εκτοξεύτηκε σε ύψος 15 μέτρων στον αέρα. Πλέον, νοσηλεύεται με κατάγματα.

Ασθενοφόρο στην Ινδία | Φωτ. Αρχείου: EPA/JAGADEESH NV/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που έρχονται από την Ινδία, όπου οι σφοδροί άνεμοι σήκωσαν άνδρα στον αέρα.

Όπως φαίνεται από το σχετικό βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο άνδρας παρασύρθηκε ενώ κρατιόταν από τσιμεντάνια στέγη.

Η χώρα, να σημειωθεί, πλήττεται από σφοδές καταιγίδες. 

Το συμβάν έλαβε χώρα στην επαρχία Ουτέρ Μπραντές και το θύμα του ανέμου εκτοξεύτηκε σε ύψος 15 μέτρων και παρασυρόταν σαν να επρόκειτο για... φύλλο. 

Ο Nanhe Miyan, όπως ονομάζεται ο άνδρας, κατέληξε τελικά στο έδαφος και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του καθώς πρόκεται, κυρίως, για κατάγματα σε χέρια και πόδια.

«Ήταν 9-12 μέτρα ύψος. Δεν ξέρω πού έπεσα. Ήμουν τουλάχιστον 15 μέτρα ψηλά» δήλωσε στο NDTV, προσθέτοντας ότι κρατιόταν, αλλά ο άνεμος έκοψε το σχοινί που τον κρατούσε στην ταράτσα. 

