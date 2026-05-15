Ινδία: Εκτοξεύτηκε στα 15 μέτρα λόγω ανέμου και έζησε για να πει την ιστορία

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που έρχονται από την Ινδία, όπου οι σφοδροί άνεμοι σήκωσαν άνδρα στον αέρα.

Όπως φαίνεται από το σχετικό βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ο άνδρας παρασύρθηκε ενώ κρατιόταν από τσιμεντάνια στέγη.

Η χώρα, να σημειωθεί, πλήττεται από σφοδές καταιγίδες.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην επαρχία Ουτέρ Μπραντές και το θύμα του ανέμου εκτοξεύτηκε σε ύψος 15 μέτρων και παρασυρόταν σαν να επρόκειτο για... φύλλο.

Ο Nanhe Miyan, όπως ονομάζεται ο άνδρας, κατέληξε τελικά στο έδαφος και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του καθώς πρόκεται, κυρίως, για κατάγματα σε χέρια και πόδια.

«Ήταν 9-12 μέτρα ύψος. Δεν ξέρω πού έπεσα. Ήμουν τουλάχιστον 15 μέτρα ψηλά» δήλωσε στο NDTV, προσθέτοντας ότι κρατιόταν, αλλά ο άνεμος έκοψε το σχοινί που τον κρατούσε στην ταράτσα.