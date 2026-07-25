Ινδία: Οι «Κατσαρίδες» νίκησαν, ο υπουργός Παιδείας παραιτήθηκε

Ο υπουργός Παιδείας της Ινδίας Νταρμάντρα Πραντάν ανακοίνωσε την παραίτησή του από την κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι σήμερα, έκτη ημέρα του κινήματος διαμαρτυρίας των φοιτητών που απαιτούσαν την απομάκρυνσή του έπειτα από σειρά διαρροών θεμάτων στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

«Για να παραμείνει ενωμένο το έθνος και για να μην παγιδευθούν οι φοιτητές σε δικαστικές δυσκολίες, για να επικεντρωθούν στις σπουδές και στις καριέρες τους, αποφάσισα να υποβάλω την παραίτησή μου στον πρωθυπουργό», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Νταρμάντρα Πραντάν

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς των χιλιάδων διαδηλωτών που παραμένουν συγκεντρωμένοι μέρα και νύκτα στη Πλατεία του Τζαντάρ Μαντάρ στην καρδιά του Νέου Δελχί.

«Ζήτω η εξουσία των φοιτητών! Η δημοκρατία νίκησε», ήταν η πρώτη ανάρτηση του Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων, του κινήματος που δημιουργήθηκε στο Διαδίκτυο και έγινε ο ηγέτης του κινήματος αμφισβήτησης.

«Το καταφέραμε!», έγραψε στο Instagram ο ιδρυτής του, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε.

Ο Αμπιτζίτ Ντίπκε διατύπωσε ακόμη δύο αιτήματα: την αποζημίωση των οικογενειών των νέων που αυτοκτόνησαν μετά την νοθεία των εθνικών εισαγωγικών εξετάσεων και την δίωξη των αστυνομικών που επετέθησαν κατά των διαδηλωτών.

Η οργή των φοιτητών γεννήθηκε μετά τα μαζικά περιστατικό νοθείας στις εθνικές εξετάσεις για την εισδοχή στις Ιατρικές Σχολές στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από δύο εκατομμύρια υποψήφιοι. Σύμφωνα με τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, η ακύρωσή τους προκάλεσε την αυτοκτονία τουλάχιστο είκοσι νέων.

Η αστυνομία επενέβη την Δευτέρα με γκλομπς και δακρυγόνα για να διαλύσει την πορεία δεκάδων χιλιάδων νέων που κατευθύνονταν προς το Κοινοβούλιο για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Η αστυνομική βία προκάλεσε τον τραυματισμό 180 ανθρώπων, σύμφωνα με την αστυνομία, πολλών εκατοντάδων, σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

H Gen Z της Ινδίας κατά του Μόντι

Η λίστα των αιτημάτων των νέων έχει στο μεταξύ διευρυνθεί εκκινώντας από την έλλειψη απασχόλησης μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο, παρά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που καταγράφει η Ινδία και φθάνοντας μέχρι την αυταρχική διακυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι.

Παρά την ταχεία οικονομική ανάπτυξη, εκατομμύρια άνθρωποι στην χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο πασχίζουν για να εξασφαλίσουν μία σταθερή και αμειβόμενη θέση απασχόλησης, γεγονός που πυροδοτεί την δυσαρέσκεια και την οργή στους κόλπους της ινδικής νεολαίας.

Η οργή των νέων τροφοδοτείται από σειρά σκανδάλων που συνδέονται με την νοθεία στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σκάνδαλα που δυναμιτίζουν οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο εξεταστικό σύστημα της χώρας.

Η ανακοίνωση της παραίτησης του υπουργού Παιδείας έγινε λίγη ώρα πριν από συνάντηση υπουργών της κυβέρνησης Μόντι με εκπροσώπους των φοιτητών.

Υπό την πίεση των νέων, η κυβέρνηση ενέκρινε χθες κατά την διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου σχέδιο μεταρρύθμισης του νόμου που προβλέπει την καθιέρωση γρήγορων δικαστικών διαδικασιών και την επιβολή αυστηρών ποινών σε όσους διαπράττουν απάτη στις εξετάσεις.

Αισθανόμενος το βάρος του κινήματος αμφισβήτησης κατά της ηγεσίας για πρώτη φορά από την εκλογή του για τρίτη πενταετή θητεία το 2024, ο Ναρέντρα Μόντι ανήρτησε χθες νέο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα στο οποίο ευχαριστεί τους διαδηλωτές για την «θετική τους συμβολή» στον διάλογο.

«Η εικόνα του Μόντι δέχθηκε μεγάλο πλήγμα κατά την διάρκεια αυτής της κρίσης», δήλωσε ο αναλυτής Nilanjan Mukhopadhyay.

«Η κυβέρνηση δεν είχε τελικά άλλη επιλογή από την υποχώρηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γελοιοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες είναι πρωτοφανής».

Η αντιπολίτευση τάχθηκε στο πλευρό των διαδηλωτών. Ο ηγέτης της και επικεφαλής του Κόμματος του Κονγκρέσου Ραούλ Γκάντι ζήτησε επανειλημμένως την παραίτηση του πρωθυπουργού.

«Κατσαρίδες!»

Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων ιδρύθηκε τον Μάιο και μετρά εκατομμύρια followers στα κοινωνικά δίκτυα. Αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Κατά την διάρκεια συνεδρίασης, ο δικαστής χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση «κατσαρίδες» (cockroaches) και «παράσιτα». Μετά την θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».

Από τις ΗΠΑ, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, 30 ετών, πτυχιούχος Στρατηγικής στην Πολιτική Επικοινωνία του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, και ο οποίος έχει επιστρέψει πλέον στην Ινδία, απάντησε δημιουργώντας το Cockroach Janta Party (BJP), το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από την νεολαία, για την νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία εκατομμύρια followers.