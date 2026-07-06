Ινφαντίνο: «Ο Τραμπ με πήρε τηλέφωνο αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παραδέχτηκε μετά τον Τραμπ την επικοινωνία του μαζί του για την υπόθεση Μπαλογκάν, ωστόσο, επέμεινε ότι τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα, τονίζοντας ότι η απόφαση να ανασταλεί η ποινή του Μπαλογκάν δεν λήφθηκε εξαιτίας του τηλεφωνήματος.

Δίνοντας απάντηση στην σάλο αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής στον παίκτη των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν, που είχε δεχθεί κόκκινή κάρτα στο ματς κόντρα στη Βοσνία, ο πρόεδρος της FIFA, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν για υποθέσεις με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν ενώπιόν τους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ινφαντίνο:

«Έχω δει τα δημόσια σχόλια σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA αναφορικά με την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν, και θα ήθελα να επαναλάβω μια θεμελιώδη αρχή της FIFA.

Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν για τις υποθέσεις με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν ενώπιόν τους. Η ανεξαρτησία τους είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου, και αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό.

Ναι, συζητώ τακτικά θέματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και για το συγκεκριμένο θέμα, όντως δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακριβώς δέχομαι τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, φορείς του ποδοσφαίρου και στελέχη επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο για πολλά και διαφορετικά ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, εξήγησα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια νομική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και ότι η υπόθεση θα κριθεί σε εύθετο χρόνο από τα αρμόδια όργανα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA, και είναι μια αρχή την οποία θα υπερασπίζομαι πάντα.

Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν αυτές εκδίδονται. Μερικές φορές εκπλήσσομαι από αυτές. Μερικές φορές συμφωνώ μαζί τους και μερικές φορές διαφωνώ. Αυτό που κάνω πάντα, ωστόσο, είναι να σέβομαι αυτές τις αποφάσεις και την αυτονομία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν μας αρέσει προσωπικά μια απόφαση ή όχι είναι άσχετο. Ο σεβασμός προς τους ανεξάρτητους θεσμούς και το κράτος δικαίου είναι αυτό που προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας και την αξιοπιστία της FIFA ανά πάσα στιγμή».

Η παραδοχή Τραμπ για παρέμβασή του στη FIFA για τον Μπάλογκαν

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την «αποκάλυψη - βόμβα» για τον Φολαρίν Μπάλογκαν, αφού παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή του επιθετικού από αγώνα στο Μουντιάλ 2026.

Υπενθυμίζεται ότι, ο επιθετικός Φολαρίν Μπάλογκαν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ποινή του ωστόσο σβήστηκε και αγωνίστηκε ξανά στο γήπεδο.

O Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Είδα το παιχνίδι. Και είμαι άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό και ήμουν καλός αθλητής. Καταλαβαίνω τον αθλητισμό πολύ καλά, πολύ καλά. Και αυτό δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έτυχε να συγκρουστούν μεταξύ τους.

Και αυτός ο διαιτητής, που είναι λίγο ύποπτος... δεν μου αρέσει να δημιουργώ διαμάχη, αλλά πολύ ύποπτος. Έκανε μια απόφαση που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει. Ξέρετε, ακόμη και οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά, είπαν, «ω, ήμασταν τυχεροί». Ουάου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.

Και αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης μας, ή ένας από τους καλύτερους παίκτες μας, ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Και του έδωσε κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό. Δεν νόμιζα ότι σήμαινε πολλά. Μετά άρχισα να ακούω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει στο επόμενο παιχνίδι. Είπα, αυτό είναι μεγάλο, ξέρετε, αν συνέβαινε σε έναν άλλο παίκτη, θα ήταν άδικο.

Αλλά όταν παίρνουν τον καλύτερο παίκτη σου, ή περίπου, και λένε ότι δεν μπορείς να παίξεις, αυτό είναι πολύ άδικο. Ξέρετε, είναι ένα πράγμα να τιμωρείς κάποιον για το παιχνίδι, αλλά πώς τον τιμωρείς για ένα παιχνίδι που δεν έχει παιχτεί ακόμα; Είναι πολύ άδικο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.

Οπότε ναι, ζήτησα μια αξιολόγηση από τη FIFA. Μίλησα με έναν άνθρωπο που χαίρει μεγάλου σεβασμού και, παρεμπιπτόντως, του οποίου το επίπεδο σεβασμού έχει δεκαπλασιαστεί. Και ήταν καλός πριν ξεκινήσει αυτό. Αλλά, ξέρετε, πραγματικά το πίεσε σε αυτή τη χώρα», δήλωσε.