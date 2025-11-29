Influencer πέθανε έπειτα από «μαραθώνιο φαγητού» καταναλώνοντας 10.000 θερμίδες την ημέρα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό, αυτή τη φορά από τη Ρωσία, πυροδότησε έναν νέο γύρο συζητήσεων σχετικά με τις ακραίες διατροφικές προκλήσεις στον κόσμο του ίντερνετ. Ο Ντμίτρι Νουγιάνζιν, γνωστός γυμναστής και influencer, πέθανε στον ύπνο του, σε ηλικία μόλις 30 ετών, μετά από ένα εξαντλητικό για την υγεία του διατροφικό πρόγραμμα.

Ο influencer δοκίμαζε ένα πείραμα ακραίας κατανάλωσης junk food, σχεδίαζε με αυτόν τον τρόπο να πάρει 23 κιλά και στη συνέχεια τα χάσει ξανά όλα, σε μια προσπάθεια να προωθήσει το πρόγραμμα απώλειας βάρους του. Στόχος του γυμναστή ήταν να πάρει γρήγορα βάρος και στη συνέχεια να δείξει πόσο γρήγορα μπορούσε να το χάσει ξανά - ελπίζοντας ότι αυτό θα παρακινούσε τους πελάτες να χάσουν βάρος.

Ο Νουγιάνζιν φέρεται να κατανάλωνε σχεδόν 10.000 θερμίδες την ημέρα και κατέγραφε τα γεύματά του, τις επιλογές φαγητού και τις διακυμάνσεις βάρους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόκληση πήρε τραγική τροπή όταν πέθανε στον ύπνο του, με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Ostorozhno Novosti να αναφέρει ότι η αιτία ήταν καρδιακή ανεπάρκεια.

Η εφημερίδα Ostorozhno Novosti ανέφερε ότι ο Nuyanzin ακύρωσε τις προπονήσεις την ημέρα πριν από τον θάνατό του, λέγοντας σε φίλους ότι δεν ένιωθε καλά και ότι σχεδίαζε να συμβουλευτεί γιατρό. Πέθανε αργότερα στον ύπνο του και η κηδεία του έγινε τρεις ημέρες αργότερα στο Όρενμπουργκ.